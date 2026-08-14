Basin Rec propone un bono reducido de $71 millones para nuevas instalaciones

El director del distrito, Robert Parrish, regresará ante el Concejo del Condado de Summit con una propuesta de emisión de bonos por $71 millones. La junta del Distrito Especial de Recreación de Snyderville Basin (Basin Rec) dio el visto bueno a dicho plan el jueves.

Se prevé que los concejales del condado voten durante su sesión del 19 de agosto si incluirán la propuesta de bonos en la papeleta electoral del próximo 3 de noviembre.

La propuesta inicial de Basin Rec contemplaba $150 millones en financiamiento mediante deuda para construir dos nuevos polideportivos: uno enfocado en la escalada en Jeremy Ranch y otro de mayor escala en Silver Creek Village que incluiría un centro acuático.

Parrish explicó que esa iniciativa original partió de consultas comunitarias e impresiones recopiladas de los contribuyentes. Sin embargo, una vez que Basin Rec ajustó los planes de construcción y el presupuesto, la postura del público cambió .

"Creo que la gente se dio cuenta de que lo que desean no es exactamente lo mismo que necesitan, en especial cuando se evalúa el impacto en los impuestos sobre la propiedad", señaló Parrish a KPCW. "Por ello, nos solicitaron presentar una propuesta más ajustada".

El presupuesto de $71 millones fue calculado para cubrir gastos indirectos —como seguros y planificación— y contar con margen suficiente para la mano de obra y los materiales de construcción. Según Parrish, esto representaría un costo adicional aproximado de $121 al año para una vivienda principal valuada en $1 millón.

"Nuestra inversión neta en construcción se situará probablemente entre los $59 millones y $60 millones; ese es el monto que vamos a presupuestar. En este momento no sabemos con certeza qué lograremos abarcar con esa cifra", comentó Parrish. "Nos estamos reuniendo con nuestros arquitectos e ingenieros para definir qué tipo de instalaciones podemos programar con ese presupuesto, ya sea un solo complejo o dos".

Añadió que los residentes participarán en dicho proceso, el cual comparó con la metodología de diseño iterativo empleada en el parque de pistas sobre ruedas de Trailside (Trailside Wheels Park).

El distrito de recreación señala que busca construir nuevas instalaciones para absorber el crecimiento demográfico de la zona. De acuerdo con sus propios cálculos internos, el polideportivo actual ubicado en Kimball Junction alcanzará su capacidad máxima el próximo año.

Asimismo, los directivos del distrito sostienen que el incremento poblacional reducirá la cuota individual que cada contribuyente deberá asumir de la deuda que finalmente se emita.

Siempre que el concejo del condado acuerde someter la propuesta de los bonos a votación en las elecciones de noviembre, bastará con una mayoría simple para su aprobación.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

