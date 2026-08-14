Autoridades advierten al público que se mantenga alejado de la zona del incendio de Rocky Canyon

Los residentes de la zona de Henefer pudieron regresar a sus hogares la tarde del jueves 13 de agosto, mientras prosigue el combate contra el incendio de Rocky Canyon.

"El hecho de que se hayan levantado las evacuaciones no significa que sea una invitación para ingresar a la zona del incendio", advirtió Jason Bullough, integrante del equipo del Servicio Forestal de los EE. UU. que atiende la emergencia.

Durante una reunión comunitaria celebrada el jueves por la noche, Bullough señaló que la presencia de civiles en la zona restringida pone en peligro a los bomberos y frena las operaciones.

"En los últimos días hemos tenido que desviar varias descargas de aviones cisterna debido a miembros de la comunidad que se encontraban en el área", afirmó. "Por favor, mantengámonos al margen. No puedo enfatizar lo suficiente que estaremos trabajando allí durante un buen tiempo".

El incendio forestal ha consumido casi 16,000 acres en los condados de Summit y Morgan desde que se originó el 7 de agosto. Hasta el viernes por la mañana, se reportaba un 40% de contención.

Bullough explicó que el fuego ha ardido con gran intensidad, por lo que anticipa que las labores se prolongarán durante semanas.

Por su parte, la administradora del incidente, Sierra Hellstrom, destacó que las brigadas en tierra son fundamentales para extinguir un incendio forestal.

"El agua enfría el fuego y el retardante frena su avance", explicó el 13 de agosto durante el programa Local News Hour de KPCW. "Pero, al igual que ocurre con una fogata, si solo le echas agua a una llama grande no la vas a apagar; lo que realmente la extingue es mojar, remover, y volver a mojar y remover. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento".

Alrededor de 300 personas se encuentran combatiendo el incendio de Rocky Canyon.

Los residentes de Henefer permanecen en la etapa de alerta (Set) dentro del sistema de evacuación Ready, Set, Go ("Preparado, Listo, Fuera"), lo que significa que deben mantener sus vehículos empacados con lo esencial en caso de tener que evacuar de inmediato.

El extremo norte del Parque Estatal East Canyon, en el condado de Morgan, continuaba bajo orden de evacuación hasta el viernes. La zona sigue siendo inaccesible debido a los cierres viales.

Artículo traducido por María Camperos.

