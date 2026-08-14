Distribuidores mayoristas de agua en los condados de Summit y Wasatch buscan aumentos de impuestos

Las juntas gubernamentales encargadas de vender agua a las empresas locales de suministro en los condados de Summit y Wasatch han programado audiencias de "Verdad en los Impuestos" (Truth-in-Taxation) para finales de agosto.

Truth-in-Taxation es el proceso público exigido por la ley de Utah para poder incrementar los impuestos sobre la propiedad.

El Distrito de Conservación de Agua de Utah Central propone un aumento del 1.6% en el impuesto sobre la propiedad en los condados de Salt Lake, Utah, Juab, Duchesne, Uintah, Summit y Wasatch.

Por su parte, el Distrito de Conservación de Agua de la Cuenca del Río Weber propone un incremento del 6.95% repartido entre los condados de Box Elder, Davis, Weber, Morgan y Summit.

Los distritos hídricos aplican la misma tasa impositiva a todos los propietarios por igual. Como consecuencia, los condados de Wasatch y Summit, donde los valores de los inmuebles son elevados, pagan un monto mayor por persona en comparación con otras localidades.

Ese es el punto central de las críticas formuladas por David Darcey hacia el distrito hídrico de la Cuenca del Río Weber. El residente de Kamas, quien forma parte de varias juntas gubernamentales locales, fijó su postura durante la reunión del Concejo del Condado de Summit celebrada el miércoles.

"Han planteado dos usos para estos fondos: $1 millón destinado a esfuerzos de conservación, como los programas de reembolsos por sustituir el césped o el incentivo de $100 para sanitarios de bajo consumo, y $738,000 dirigidos al proyecto original de la Oficina de Reclamación de 1955", señaló Darcey durante el turno de comentarios públicos. "Es decir, para los grandes acueductos ubicados en Layton, Clearfield y en el condado de Davis".

Darcey pronosticó que el dinero de los incentivos también se terminará gastando río abajo, dado que la mayor parte de la población habita a lo largo del Wasatch Front.

Explicó que el condado de Summit representa únicamente el 5% de la población de la Cuenca del Río Weber. Si bien es el condado con los ingresos medios más altos, registra al mismo tiempo marcadas disparidades económicas, en especial entre el área de Park City y la zona rural del este.

"Nos están utilizando como la 'gallina de los huevos de oro' —o los ingenuos de la historia— al pagar el 37% de los impuestos sobre la propiedad sin ver ninguna inversión en este condado que beneficie a nuestros residentes", añadió Darcey. "A estas alturas, me daría por satisfecho con que ofrecieran un par de clases de jardinería aquí en Coalville, o algo tangible a cambio de los $10 millones que enviamos a Layton cada año".

De aprobarse el incremento fiscal, el distrito hídrico de la Cuenca del Río Weber recaudaría $642,000 adicionales al año provenientes del condado de Summit. Dicha suma supera lo que aportarán los condados de Davis o Weber, a pesar de que estos cuentan con una población entre seis y nueve veces mayor.

La audiencia pública del distrito de la Cuenca del Río Weber se llevará a cabo el 24 de agosto a las 6:30 p.m. en las oficinas centrales del distrito en Layton , con opción de asistencia virtual.

Por otro lado, el distrito de Utah Central abarca únicamente una pequeña franja del condado de Summit en Francis y Woodland.

Aun así, recaudaría $120,000 adicionales de los propietarios del condado de Wasatch, aunque la mayor parte del incremento recaerá sobre el condado de Utah, con un aporte superior a $500,000, y el condado de Salt Lake, que pagará más de $1 millón.

El distrito de Utah Central ha programado tres audiencias públicas.

La primera tendrá lugar en Roosevelt el 24 de agosto; las dos restantes se celebrarán el 25 y 26 de agosto en la sede principal del distrito en Orem.

Artículo traducido por María Camperos.

