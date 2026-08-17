El incendio de Rocky Canyon alcanza casi 16 000 acres y un 77 % de contención

Desde la mañana del lunes, el incendio de Rocky Canyon ha consumido 15 950 acres en los condados de Morgan y Summit tras haberse iniciado el 7 de agosto.

El fuego ha destruido dos pequeñas estructuras y provocó la evacuación de cientos de personas y animales de ganado, la mayoría de los cuales ya han regresado a sus hogares.

National Weather Service

Crews have reached 77% containment with minimal smoke Monday. However, it could increase with hot, dry weather across the Wasatch Back this week.

The National Weather Service is forecasting high temperatures with a low chance of showers and thunderstorms each afternoon.

Rocky Canyon Fire crews will continue to patrol and clean up the fire’s edges to minimize potential soil erosion.

Evacuaciones

Las órdenes de evacuación para los residentes del condado de Summit en Henefer se levantaron el 13 de agosto; sin embargo, algunas zonas permanecen en estado "Set" (preparados) en caso de que aumente la actividad del fuego. Dichas zonas incluyen:

Al este de 300 W hasta la I-84 en Henefer.

Al sur de Franklin Canyon hasta Icy Springs/Wohali Way.

Al sur de la SR 65, al oeste de 300 W y S Henefer Rd.

Al oeste de Main St., entre East Canyon Rd y South Henefer Rd.

De Hog Back Summit a West Henefer Road.

En el condado de Morgan, el extremo norte del parque estatal East Canyon, incluidos el área de acampar de Dixie Creek y las zonas de uso diurno, continúa bajo órdenes de evacuación.

MÁS INFORMACIÓN: Cobertura de KPCW sobre el incendio de Rocky Canyon.

Los estados de evacuación se clasifican como "Ready" (alerta), "Set" (preparados) o "Go" (evacuación inmediata):

El estado "Ready" significa que los residentes deben ubicar los artículos necesarios que pudieran requerir en caso de evacuación.

El estado "Set" significa que los residentes deben colocar todos los artículos necesarios en su vehículo y estar listos para evacuar de inmediato.

El estado "Go" significa que los residentes deben evacuar la zona de manera inmediata.

Comuníquese al 911 si requiere asistencia para evacuar. No se demore reuniendo pertenencias adicionales.

Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible en el sitio web del condado de Summit y en Utah Fire Info .

Aquellos residentes colocados en estado "Ready" deben comenzar a preparar su mochila de emergencia. Puede consultar la lista completa de lo que debe incluir aquí .

Artículo traducido por María Camperos.

