“Condados que declaran abiertamente la guerra”: el gobernador amenaza con retirar fondos tras disputas por el desarrollo urbano en Wasatch Back

Después de que los concejos de los condados de Summit y Wasatch debatieran solicitar al estado la derogación de su programa piloto de municipios preliminares, el gobernador Spencer Cox envió a su asesor de vivienda a Heber City con un mensaje contundente para Wasatch Back.

“El mensaje que traigo de nuestro buen gobernador, a quien le preocupan profundamente estos temas, es: el financiamiento para su condado ahora está en riesgo, lo que significa cero”, declaró el asesor sénior Steve Waldrip durante la reunión del Concejo Municipal de Heber City el 18 de agosto. “Cualquier recurso bajo mi control lo detendré. Los fondos B y C para carreteras , así como cualquier otro financiamiento estatal para los condados que le declaren abiertamente la guerra al estado sobre estos problemas de crecimiento —sin ser reflexivos, sin dialogar y limitándose a decir ‘nos da exactamente igual’—, ese financiamiento queda suspendido a partir de este momento”.

Gracias a una ley de 2024, la figura de municipio preliminar permite a los propietarios de terrenos constituir pueblos en zonas mayoritariamente no urbanizadas. La región de Wasatch Back registró cuatro solicitudes este año , dos de las cuales fueron aceptadas en el condado de Wasatch.

En una reunión conjunta celebrada el 12 de agosto , las autoridades de ambos condados expresaron su intención de solicitar a los legisladores estatales la derogación de la ley. Una semana después, los miembros del concejo del condado de Wasatch rechazaron una propuesta para la construcción de 144 unidades de vivienda en terrenos fideicomitidos por el estado al este de Heber.

De acuerdo con Waldrip, ambas discusiones le dieron a Cox la impresión de que los condados están desafiando abiertamente la legislación estatal.

“Ahora tenemos al condado de Wasatch actuando de forma coordinada con el condado de Summit para frustrar la ley estatal en materia de desarrollo urbano, y ese no es el mensaje correcto que se debe enviar en este momento”, afirmó. “Sobre todo al ver a un condado unirse a otros condados, habiendo declarado expresamente: ‘también estamos intentando reclutar al condado de Morgan para que se nos una y rechazar los municipios preliminares’, lo cual es una disposición de la ley estatal”.

El administrador del condado de Wasatch, Dustin Grabau, señaló que el concejo no ha estado infringiendo la ley, sino promoviendo políticas públicas idóneas.

“Simplemente me gustaría pensar que estamos acatando el llamado del gobernador a disentir de mejor manera”, declaró a KPCW.

Sin embargo, Waldrip sostuvo que la postura de los condados se percibió como un “demándennos y vean qué pasa”.

Tanto Grabau como su homólogo, el administrador del condado de Summit, Shayne Scott, están gestionando reuniones con la oficina del gobernador.

“Agradecemos la oportunidad de entablar una conversación”, manifestó Scott. “Evidentemente somos una comunidad muy favorable a la vivienda, y diría que especialmente a la vivienda asequible”.

Grabau expresó que desconoce las razones por las cuales el gobernador considera que los condados están ignorando la ley.

“Es un poco preocupante que adopten un enfoque tan combativo cuando en realidad nada de nuestras declaraciones, ni del debate público, ha indicado que estemos haciendo eso”, comentó. “Por lo tanto, resulta bastante desconcertante”.

La oficina del gobernador no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por KPCW.

Entre tanto, los miembros del concejo del condado de Wasatch continúan redactando un comunicado para enviar a los legisladores estatales, en el que expondrán lo que consideran deficiencias en el programa de municipios preliminares.

Scott añadió que los condados de Summit y Wasatch no son los únicos gobiernos locales preocupados por esta herramienta de desarrollo.

“Un número considerable de condados y ciudades en todo el estado de Utah [están] preocupados por los municipios preliminares y su capacidad para usurpar eventualmente el uso local del suelo al surgir de forma repentina en ciertas áreas”, concluyó.

La representante del condado de Morgan, Tiara Auxier, promovió un proyecto de ley en la sesión legislativa de 2026 para otorgarle voz y voto a los condados en el proceso de incorporación de municipios preliminares . La iniciativa no próspero en el Senado.

Un año antes, el representante del condado de Wasatch, Mike Kohler, tampoco tuvo éxito en su intento por reformar dicho programa piloto .

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

