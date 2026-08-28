Un residente de Park City lleva a la ciudad a los tribunales por las mejoras en los telesillas de la montaña de esquí

Alan Theis, residente de Prospector, presentó la petición ante el Tribunal del 3.º Distrito del Condado de Summit el 28 de agosto.

Es la segunda vez que las mejoras planificadas por Park City Mountain para los telesillas Silverlode Express y Eagle llegan a un tribunal estatal.

La petición solicita a la jueza Patricia Kuendig que anule la decisión de Park City de aprobar las renovaciones, o al menos que devuelva el expediente a la comisión de planificación de la ciudad para una revisión más detallada.

Las mejoras ampliarían la capacidad de Silverlode de un telesilla desembragable para seis pasajeros a uno de ocho lugares. Por su parte, los telesillas Eagle y Eaglet, que cuentan con 30 años de antigüedad, se reemplazarían por un único telesilla desembragable para seis personas con una estación intermedia.

Connor Thomas / KPCW Se observa el telesilla Eagle en la base de Park City Mountain.

Theis fue uno de los seis residentes del condado de Summit que apelaron la aprobación de la comisión de planificación en junio. Un mes después, el oficial de audiencias administrativas de Park City, Tim Pack, denegó su apelación .

El punto central de la nueva apelación de Theis es la " capacidad de carga confortable " (CCC, por sus siglas en inglés) de Park City Mountain, un cálculo interno sobre la cantidad de esquiadores y practicantes de snowboard que la montaña puede albergar.

Quienes se oponen a las mejoras han pedido al complejo que publique su CCC, ya que perciben una sobrepoblación en las pistas.

El propio Theis señala en la petición judicial del 28 de agosto que estuvo "involucrado en una colisión de esquí que requirió una larga hospitalización y cirugía".

Su petición insiste en que tanto la comisión de planificación como el oficial de apelaciones ignoraron los posibles impactos perjudiciales de ampliar la capacidad de Silverlode y Eagle. Sostiene que trasladar a más esquiadores hacia la cima generará aglomeraciones y problemas de seguridad colina abajo.

El tipo de permiso que Park City otorgó a Park City Mountain exige que la ciudad evalúe y mitigue cualquier "efecto perjudicial razonablemente anticipado". La petición afirma que la ciudad no cumplió con ese requisito y, por lo tanto, actuó de manera ilegal.

Eagle transporta a los esquiadores desde la base de Mountain Village, mientras que Silverlode parte desde el centro de la montaña, en el lado de Mountain Village de la telecabina que conecta con Canyons Village.

Cuando Theis y otros residentes apelaron los planes por primera vez este verano, la directora de operaciones de Park City Mountain, Deirdra Walsh, calificó el proceso de planificación como "riguroso y transparente".

El centro de esquí ha sostenido firmemente que la ampliación de los telesillas mejorará la experiencia de los esquiadores.

En 2023, el juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, f alló en contra de la Municipalidad de Park City y del centro de esquí , luego de que este solicitara la actualización de los telesillas bajo un proceso diferente.

La percepción de sobrepoblación y la capacidad de carga confortable de la montaña ocuparon un lugar destacado en aquel debate.

Tanto Theis como la ciudad declinaron hacer comentarios.

Park City Mountain no pudo hacer declaraciones de inmediato; cabe destacar que ni el complejo ni su empresa matriz, Vail Resorts, figuran como demandados en el tribunal.

La Municipalidad de Park City y la EpicPromise Employee Foundation de Vail Resorts son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

