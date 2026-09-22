Un autobús escolar del condado de Wasatch choca contra un camión en la Carretera 40; se reportan lesiones menores

La Patrulla de Caminos de Utah informó que el autobús escolar circulaba por la calle 3000 North y, al cruzar la Carretera 40, no vio un camión comercial, lo que provocó la colisión alrededor de las 15:00 horas.

El distrito escolar indicó que un asistente y el conductor iban a bordo del autobús junto con los dos estudiantes. El asistente sufrió lesiones menores y fue trasladado al hospital por precaución. Los dos estudiantes fueron entregados a sus padres.

En un comunicado, el distrito expresó que se siente "agradecido por la atención y el profesionalismo de nuestro personal de transporte, altamente capacitado, y de quienes acudieron a responder en el lugar del incidente».

Ninguno de los ocupantes del camión comercial resultó herido.

Dos carriles de la Carretera 40 permanecieron cerrados durante algunas horas.

Artículo traducido por María Camperos.