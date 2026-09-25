PC READS ayudará a estudiantes de secundaria a tomar delantera en los ensayos universitarios.
PC READS y la fundadora de The College Spy ofrecerán tres eventos para ayudar a los estudiantes de secundaria a prepararse para el proceso de solicitud de ingreso a la universidad.
Michelle McAnaney, fundadora y consultora educativa de "The College Spy", ofrecerá este mes tres presentaciones para ayudar a los estudiantes de secundaria a prepararse para el proceso de redacción de los ensayos universitarios.
La primera de ellas es un taller de ensayo universitario de 2.5 horas dirigido a un máximo de cinco estudiantes de último año de secundaria (seniors) que deseen aprender a redactar un ensayo de solicitud efectivo.
McAnaney señaló que la clase del 29 de septiembre en la oficina de PC READS, ubicada cerca de Iron Horse Drive, está abierta a todo tipo de estudiantes.
"Pueden ser estudiantes neurodivergentes o neurotípicos", afirmó en el programa "Local News Hour" de KPCW el 24 de septiembre. "Los estudiantes aprenderán qué constituye un excelente tema de ensayo, qué esperan las oficinas de admisión del escrito, y comenzarán con la redacción de su borrador".
Los estudiantes y sus padres también podrán aprender cómo los alumnos con programas educativos individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) pueden gestionar la transición de la secundaria a la universidad.
"Estaré hablando sobre cómo las universidades brindan apoyo a los estudiantes neurodivergentes y cómo llevar a cabo esa investigación sobre las instituciones de educación superior", explicó. "Asimismo, dedicaré un tiempo a abordar las cuestiones relativas a si los estudiantes deben o no declarar su discapacidad en la solicitud universitaria".
La presentación sobre la planificación universitaria para estudiantes con planes IEP y 504 será gratuita y se llevará a cabo en el auditorio de Park City High School a las 6 p.m. del 29 de septiembre.
La tercera presentación se realizará el 30 de septiembre y se centrará en lo que las universidades buscan en las actividades extracurriculares y en cómo los estudiantes pueden presentar sus experiencias de la manera más sólida posible.
Esa presentación y taller está abierta a estudiantes de los grados 8.º a 12.º. Comenzará a las 6 p.m. en la Biblioteca de Park City.
Se requiere inscripción previa para asistir a cualquiera de los tres eventos.
Artículo traducido por María Camperos.