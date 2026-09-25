PC READS ayudará a estudiantes de secundaria a tomar delantera en los ensayos universitarios.

Michelle McAnaney, fundadora y consultora educativa de "The College Spy", ofrecerá este mes tres presentaciones para ayudar a los estudiantes de secundaria a prepararse para el proceso de redacción de los ensayos universitarios.

La primera de ellas es un taller de ensayo universitario de 2.5 horas dirigido a un máximo de cinco estudiantes de último año de secundaria (seniors) que deseen aprender a redactar un ensayo de solicitud efectivo.

McAnaney señaló que la clase del 29 de septiembre en la oficina de PC READS, ubicada cerca de Iron Horse Drive, está abierta a todo tipo de estudiantes.

"Pueden ser estudiantes neurodivergentes o neurotípicos", afirmó en el programa "Local News Hour" de KPCW el 24 de septiembre . "Los estudiantes aprenderán qué constituye un excelente tema de ensayo, qué esperan las oficinas de admisión del escrito, y comenzarán con la redacción de su borrador".

Los estudiantes y sus padres también podrán aprender cómo los alumnos con programas educativos individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) pueden gestionar la transición de la secundaria a la universidad.

"Estaré hablando sobre cómo las universidades brindan apoyo a los estudiantes neurodivergentes y cómo llevar a cabo esa investigación sobre las instituciones de educación superior", explicó. "Asimismo, dedicaré un tiempo a abordar las cuestiones relativas a si los estudiantes deben o no declarar su discapacidad en la solicitud universitaria".

La presentación sobre la planificación universitaria para estudiantes con planes IEP y 504 será gratuita y se llevará a cabo en el auditorio de Park City High School a las 6 p.m. del 29 de septiembre.

La tercera presentación se realizará el 30 de septiembre y se centrará en lo que las universidades buscan en las actividades extracurriculares y en cómo los estudiantes pueden presentar sus experiencias de la manera más sólida posible.

Esa presentación y taller está abierta a estudiantes de los grados 8.º a 12.º. Comenzará a las 6 p.m. en la Biblioteca de Park City.

Se requiere inscripción previa para asistir a cualquiera de los tres eventos.

Artículo traducido por María Camperos.