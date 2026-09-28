La organización "Friends of Ski Mountain Mining History" restaura la mina Thaynes.

La mina fue construida en 1937 para acceder a la plata y al plomo durante la época de bonanza minera de Park City.

Estará abierta a los visitantes como una pieza interactiva de la historia local a partir del 15 de octubre, según informó la directora de marketing de Friends of Ski Mountain Mining History, Colleen Logan.

"Nuestra historia minera es muy accesible", afirmó Logan. "Estamos en una montaña de esquí, por lo que se puede hacer senderismo, andar en bicicleta o subir al telesilla, y queremos hacerla segura para que la gente pueda acercarse y recorrerla".

El gerente de proyecto, Brian Buck, señaló que los senderistas y esquiadores podrán ingresar a la mina, observar el pozo del ascensor y mirar a través de las ventanas hacia la sala del malacate. También habrá visitas guiadas disponibles para grupos seleccionados.

Buck explicó que la estructura fue utilizada inicialmente por mineros, aunque precisó que la mina produjo pocos minerales de valor. En la década de 1960, el ascensor pasó a transportar esquiadores en su lugar.

"Estamos haciendo esta ampliación aquí y colocando esta puerta de garaje motivados por la historia del esquí", comentó Buck, señalando hacia el ascensor. "La sala del malacate que estamos construyendo y reparando la impulsamos motivados por la historia minera".

Ulla-Britt Libre / KPCW Voluntarios de Friends of Ski Mountain Mining History permanecen en el pozo del ascensor. De izquierda a derecha: el fotógrafo Bill Tafuri, el gerente de proyecto Brian Buck y la directora de marketing Colleen Logan.

El proceso de restauración comenzó con la cinta transportadora de escombros en 2019. Ahora, el grupo trabaja para reemplazar el techo, el cual se derrumbó durante el invierno de 2022-2023. El equipo de construcción tiene hasta el 15 de octubre para completar la tarea.

La restauración busca emular la apariencia original de la mina, explicó Buck.

"Levantaremos la estructura de acero y luego la cubriremos con la cubierta de madera de la que hablé", señaló Buck. "Sin embargo, el techo quedaría muy limpio y brillante. Por eso, lo que hacemos es tomar el metal corrugado antiguo que está oxidado, lo colocamos sobre la cubierta nueva y lo atornillamos. De ese modo, el techo lucirá como si tuviera 80 años".

El proyecto, valuado en 1.2 millones de dólares, representa la decimoquinta estructura restaurada por la organización de voluntarios Friends of Ski Mountain Mining History.

El financiamiento proviene de subvenciones, donantes e insumos aportados por corporaciones como la Epic Promise Foundation de Vail, según indicó la organización sin fines de lucro.

Ulla-Britt Libre / KPCW Una vista aérea de la mina Thaynes.

Logan indicó que el grupo restaurará posteriormente el molino Silver King (Silver King Mill), aunque aún no está claro cuándo comenzarán dichos trabajos. Asimismo, estima que el costo total de todos los proyectos de restauración de la organización sin fines de lucro ascenderá a 4.5 millones de dólares.

Artículo traducido por María Camperos.