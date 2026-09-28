El paseo en bicicleta Park City MOFO recauda $700,000 para el National Ability Center.

Alrededor de 100 ciclistas adaptados y sin discapacidad se reunieron para la decimoséptima edición anual del paseo MOFO del National Ability Center.

El fundador del evento, Craig White, señaló que la actividad ofrece opciones para todos los públicos.

"Este recorrido es muy exigente y cada persona enfrenta un desafío distinto", afirmó White. "Lo completas un año, decides si vas a ponerte en la forma suficiente para hacerlo el año siguiente, hay ciertos retos… eso es prácticamente la vida en pocas palabras para todos nosotros".

El evento cuenta con diferentes niveles, desde el recorrido completo de 30 millas con 4,500 pies de desnivel acumulado hasta la versión de 14 millas exclusiva para ciclismo adaptado. Cada trayecto, con excepción del Round Valley MOFO, exige a los atletas ascender 475 pies por la pendiente conocida como "Puke Hill". Los ciclistas también alcanzan la cumbre de Pladsen Hill en Round Valley.

Matthew Brewer, paralímpico de esquí alpino y participante del MOFO por quinta ocasión, comentó que regresa al evento por la comunidad.

"Cada año es increíble", expresó Brewer. "Es mi evento favorito de todo el año. Resulta una oportunidad fantástica para pasar tiempo con viejos amigos y conocer a personas nuevas".

La actividad se alinea con la misión del National Ability Center de abrir oportunidades a personas con discapacidad, destacó la especialista del programa, Cassidy Craige.

"Encuentro muchísima alegría en la práctica de actividades recreativas", declaró Craige. "Por ello, poder hacerlo en una comunidad donde decimos que sí a todo, en lugares donde muchas personas suelen escuchar un no, es algo sumamente especial".

White añadió que el National Ability Center lo motiva a continuar practicando deporte de recreación como persona sin discapacidad.

Ulla-Britt Libre / KPCW Un ciclista adaptado en el recorrido el sábado.

"Nos inspiran profundamente estos atletas adaptados, quienes logran salir adelante y realizar exactamente las mismas actividades", afirmó White. "Cuando salgo a esquiar, veo a esquiadores adaptados que superan prácticamente a cualquiera en la montaña. Y cuando ando en bicicleta, no puedo contar la cantidad de veces que cruzo a ciclistas adaptados con una sonrisa de oreja a oreja".

White señaló que el evento de este año recaudó $700,000. Precisó que los fondos provienen de cuotas de inscripción de $1,000, donaciones privadas y patrocinadores corporativos.

Añadió que su meta es recaudar un millón de dólares para el MOFO en 2029 e igualar esa cifra con un millón adicional cada año durante los siguientes cinco años para crear un fondo patrimonial permanente para el evento.

Artículo traducido por María Camperos.