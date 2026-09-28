El líder olímpico de Utah, Colin Hilton, es recordado como un líder visionario y amigo.

Más de 400 amigos, familiares y colegas rieron y lloraron juntos durante la celebración de la vida de Colin Hilton, llevada a cabo el miércoles en el Parque Olímpico de Utah. Todos recordaron sus múltiples logros, pero sobre todo, los gratos recuerdos y la alegría que aportó a sus vidas.

De acuerdo con un obituario , Hilton falleció por suicidio en su residencia de Park City el 21 de agosto a los 58 años de edad.

Nacido en 1968 en Búfalo, Nueva York, Hilton siempre sintió pasión por los deportes.

Ingresó al mundo de la organización de eventos deportivos tras graduarse de la Universidad de Binghamton en 1990. Desempeñó roles de liderazgo en la Copa Mundial de la FIFA de 1994, los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y los Juegos Olímpicos de Salt Lake City de 2002.

Posteriormente, Hilton se trasladó a Park City y dirigió la Utah Olympic Legacy Foundation durante más de dos décadas.

El esquiador de fondo y colega Luke Bodensteiner señaló que el trabajo era sencillo cuando Hilton asumió el cargo: mantener el Parque Olímpico de Utah, el Centro Nórdico Soldier Hollow y, más adelante, el Óvalo Olímpico de Utah. Sin embargo, Hilton redefinió esa encomienda fijando metas para invertir en las instalaciones y generar un impacto significativo.

"El deporte juvenil era una de sus pasiones particulares, y claramente deseaba que cada niño de nuestra comunidad tuviera acceso a los deportes de invierno", afirmó Bodensteiner. "No buscaba formar campeones olímpicos. Su objetivo era utilizar la práctica deportiva para formar campeones en la vida".

Kristine Weller / KPCW Una celebración de la vida de Colin Hilton en el Parque Olímpico de Utah el 23 de septiembre de 2026.

Los empleados de Hilton señalaron que también era un gran líder y un visionario. Conocía a la mayoría del personal en persona y tenía manías entrañables.

Gayle Day, gerenta de mantenimiento de instalaciones de la fundación, trabajó con Hilton durante siete años y comentó que él poseía un profundo conocimiento sobre el protocolo de las banderas.

"Me encantaba eso de él. Es algo que probablemente valoraré de aquí en adelante, y jamás izaré menos de cuatro banderas allí arriba por causa de Colin", afirmó Day.

Hilton desempeñó además un papel fundamental en la obtención de la candidatura de Utah para los Juegos Olímpicos de 2034.

El presidente de Utah 2034, Fraser Bullock, indicó que comenzaron a trabajar juntos en 2012 para traer los Juegos de regreso, y destacó que Hilton era quizás el mejor del mundo en la preparación de una candidatura.

Sin embargo, más allá de lo profesional, Bullock expresó que Hilton era como un hermano para él, y recordó que solía mencionar las tres claves para una vida plena: celebrar la vida todos los días, enriquecer las relaciones con amabilidad y brindar un servicio con propósito.

"Por eso, aunque siento esta profunda tristeza por dentro, también estoy de celebración. Me siento bendecido porque fue mi hermano y me alegra mucho haberlo conocido", manifestó Bullock.

Amigos y familiares compartieron relatos similares sobre cómo Hilton enriqueció sus vidas.

Mark Harden conoció a Hilton en 2011 cuando se mudó a la zona, y relató que rápidamente se dio cuenta de que era el corazón del vecindario. Hilton unía a las personas de innumerables maneras, ya fuera para jugar cornhole, andar en bicicleta por Round Valley o ir en grupo a acampar a los Cottonwoods.

Uno de los recuerdos favoritos de Harden es la reunión que Hilton organizaba cada mes de noviembre con los padres del vecindario para construir una pista de hielo, conocida más tarde como the ditch (la zanja). Despejaban un espacio y utilizaban mangueras de más de seis casas para llenarla.

"La tradición anual de construir la pista de hielo se convirtió en un símbolo de la capacidad de Colin para transformar ideas en realidad, al tiempo que creaba recuerdos duraderos para todos a su alrededor", declaró Harden. "El mayor don de Colin fue su capacidad para unir a la gente, inspirar la participación y hacer la vida más agradable".

Kristine Weller / KPCW Una "estación para compartir recuerdos" en la celebración de la vida de Colin Hilton en el Parque Olímpico de Utah el 23 de septiembre de 2026.

La hermana de Hilton, Lisa Zoltak, compartió un recuerdo de su infancia. Hilton era el menor de siete hermanos y Zoltak mencionó que era el único con un apodo: "Bomber" (Bombardero). La razón era que agachaba la cabeza y gateaba hasta chocar contra algo, para luego incorporarse y buscar una nueva dirección hacia donde ir.

Ese apodo también reflejaba su ética de trabajo. Zoltak relató que él siempre trazaba un plan y reunía a la gente para sacarlo adelante.

Richard Hilton habló sobre la tendencia de su hermano a responder a una pregunta usando "sí" y "no" en la misma frase, como si estuviera de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo. Decía: "Sí, esto va a ser difícil, pero no, tú puedes hacerlo".

Richard Hilton contó que su hermano utilizó esa frase para convencerlo de unirse a un equipo de fútbol a los 35 años y de hacer la caminata a Angels Landing en el Parque Nacional Zion dos meses después de jubilarse.

"Eso es lo que más voy a extrañar: no solo el sendero, no solo el lago, no solo la aventura, extrañaré ese empujón que necesitaba y la risa que siempre venía después", expresó. "Sí, 'Col', te perdimos demasiado pronto, pero no, no hemos terminado de llevar adelante lo que tú comenzaste".

A Hilton le sobreviven sus tres hijos y la madre de ellos, así como sus seis hermanos.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org .

Artículo traducido por María Camperos.

