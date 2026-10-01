Cuadrillas del Departamento de Transporte de Utah (UDOT) reinstalarán el separador de carril en la rotonda de Marsac en Park City

El proyecto de conservación de la Ruta Estatal 224, a cargo del Departamento de Transporte de Utah (UDOT, por sus siglas en inglés) entre la rotonda de Marsac y la Ruta Estatal 248, se encuentra prácticamente terminado.

El vocero de UDOT, Kylar Sharp, informó que los conductores deben prever trabajos tanto durante el día como por la noche a lo largo de esta semana.

"El ajuste de los servicios públicos y otras tareas operativas se llevarán a cabo en horario nocturno", señaló a KPCW el 20 de septiembre. "Los conductores deben anticipar cierres intermitentes de carriles y labores de demarcación vial durante el día".

Las cuadrillas de trabajo también procederán a reinstalar el separador de concreto en la rotonda de Marsac. Sharp detalló que, una vez iniciadas las obras, estas tomarán aproximadamente tres días. Esta mediana divisoria configura un carril de tipo "turbo ", el cual separa a los vehículos que se desplazan hacia el norte por Deer Valley Drive del resto del tráfico en la rotonda para optimizar la fluidez vehicular.

De forma paralela, UDOT se encuentra reemplazando los puentes de Jeremy Ranch en la Carretera Interestatal 80. Sharp explicó que el personal ha desviado temporalmente el sendero peatonal hacia Homestead Road.

"Disponemos de barriles de señalización que separarán el sendero del tráfico vehicular", indicó. "Queremos garantizar de manera prioritaria que peatones y ciclistas puedan transitar por esa ruta con total seguridad".

Precisó que el sendero permanecerá habilitado sobre la calzada durante dos semanas antes de que las cuadrillas lo trasladen a otra ubicación temporal.

Los conductores deberán tomar en cuenta que Homestead Road continuará reducida a un solo carril por sentido en días laborables de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. durante todo el mes de octubre.

Se prevé que la totalidad de este proyecto quede concluida hacia el verano de 2027.

Artículo traducido por María Camperos.