Park City no construirá la instalación cubierta para pickleball

Park City anunció la noche del lunes que puso fin a la alianza público-privada con Wadsworth Development Group. Ambas partes venían trabajando desde agosto de 2025 en los planes para construir una instalación cubierta de pickleball en un terreno de aproximadamente tres acres cerca del Hospital de Park City.

La empresa de pickleball bajo techo, The Picklr, estaba programada para operar las instalaciones proyectadas de 35,000 pies cuadrados. La novedad se da a conocer poco después de que la compañía se declarara en quiebra el 9 de octubre .

Sin embargo, el director de comunicaciones, Clayton Scrivner, aclaró que el municipio no rescindió el acuerdo debido a la situación financiera de The Picklr.

"Dichas negociaciones concluyeron recientemente sin alcanzar un acuerdo que el concejo municipal pudiera respaldar", afirmó.

Scrivner explicó que el concejo busca resguardar los recursos públicos y garantizar beneficios significativos y duraderos para los residentes de Park City. Los concejales discutirán próximamente el uso futuro de dicho predio.

"Es momento de reevaluar y analizar las necesidades de la comunidad en lo que respecta a este tipo de instalaciones recreativas", agregó. "Sin embargo, lo que no cambia es el compromiso de la ciudad de brindar las oportunidades recreativas de alta calidad que disfrutamos aquí en Park City".

Scrivner señaló que cualquier propuesta futura de canchas de pickleball se evaluará en función de su sostenibilidad financiera a largo plazo y la administración responsable de las arcas públicas.

La Municipalidad de Park City apoya financieramente a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

