Las candidatas a la secretaría del condado de Summit debatirán temas clave en vivo este viernes en KPCW

Malena Stevens , la demócrata titular, enfrenta la candidatura de la republicana Suni Woolstenhulme .

Stevens es una exconcejal del condado que asumió el cargo tras la jubilación de la secretaria Eve Furse este año.

Por su parte, Woolstenhulme es una empresaria local que formó parte de la Junta de Educación de South Summit durante ocho años.

Quien ocupe la secretaría actúa como la máxima autoridad electoral del condado de Summit. Las candidatas responderán preguntas sobre su enfoque para el cargo, la integridad de los procesos electorales y las demás funciones inherentes al puesto.

Escuche a las candidatas en vivo en el programa Local News Hour de KPCW este viernes a partir de las 8:00 a. m. Sintonice las frecuencias 91.7 u 88.1 FM en el condado de Summit, 91.9 en el condado de Wasatch, en línea o mediante la aplicación de KPCW.

Las elecciones generales se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.

