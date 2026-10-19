Kouri Richins quiere ver las acusaciones completas contra Rigby y Edmunds

Kouri Richins está explorando una posible conexión entre su juicio por asesinato y el caso contra el alguacil del condado de Wasatch mientras busca anular su condena.

Sin embargo, la madre de tres hijos de Kamas Valley afirma que se encuentra limitada por la falta de información disponible públicamente.

El Tribunal del Tercer Distrito levantó el secreto del sumario el 7 de octubre sobre las acusaciones por delitos graves de obstrucción a la justicia contra el alguacil del condado de Wasatch, Jared Rigby, y Dave Edmunds, exalguacil del condado de Summit. Únicamente los cargos son públicos, ya que las acusaciones están censuradas.

En documentos judiciales presentados el 16 de octubre, los abogados de Richins señalan que se necesitan las copias íntegras de las acusaciones debido a que la información podría ayudarla a obtener un nuevo juicio.

Según ha informado KPCW, un gran jurado acusó a Rigby después de que supuestamente intentara desacreditar a un rival político que también es detective de la Oficina del Alguacil del Condado de Summit. Los fiscales acusan a Rigby de interferir en el proceso con el juicio de Richins, dado que su rival era un testigo potencial.

Edmunds es uno de los tres líderes de las fuerzas del orden de Wasatch Back que, según los fiscales, ayudaron a Rigby .

Una declaración jurada para una orden de registro y documentos judiciales públicos muestran que los fiscales también investigaron si Greg Hall, "admirador y asesor de medios" de Kouri Richins, estuvo ayudando a obstaculizar su juicio.

Hall no ha sido acusado de ningún delito, pero una declaración jurada para una orden de registro que recientemente se hizo pública contradice las declaraciones que realizó a KPCW en agosto .

Rigby y Hall se reunieron a principios de enero. En un intercambio de mensajes de texto con KPCW el 31 de agosto, Hall dijo que se ofreció a ayudar al alguacil del condado de Wasatch en su candidatura para un tercer mandato.

"Dejé a su criterio que se pusiera en contacto conmigo en el futuro si así lo decidía, lo cual nunca hizo", dijo Hall. "Nos reunimos a principios de enero y esa fue la única vez que hablé con él... Él y yo no nos hemos comunicado de ninguna manera desde entonces".

La nueva declaración jurada sugiere que Hall o Rigby intercambiaron mensajes de texto posteriormente.

Los investigadores señalan que analizaron el teléfono de Hall y descubrieron que se habían eliminado mensajes de texto entre ambos hombres con fecha del 21 de enero.

La declaración jurada no contiene detalles sobre esas comunicaciones. Hall no respondió a las solicitudes de comentarios.

Artículo traducido por María Camperos.

