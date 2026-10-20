Una guía ayuda a los votantes de los condados de Summit y Wasatch a elegir a los jueces locales

El gobernador de Utah selecciona a los jueces mediante un sistema de permanencia basado en méritos, y el senado estatal los confirma.

Para exigir cuentas a los jueces, la directora ejecutiva de la Comisión de Evaluación del Desempeño Judicial (Judicial Performance Evaluation Commission), Mary-Margaret Pingree, señala que sus nombres se incluyen en la papeleta de voto de forma rotativa. Los jueces de la Corte Suprema figuran en la papeleta cada 10 años ; el resto se somete a ratificación cada seis.

"No compiten contra otra persona, sino que se vota 'sí' a que deben permanecer como jueces, o 'no' a que deben dimitir", afirmó en el programa "Local News Hour" de KPCW el 19 de octubre . "Los votantes realmente tienen la máxima autoridad para exigir cuentas a los jueces".

Todos los votantes de Utah verán al menos a siete jueces en sus papeletas este año. Esto incluye a seis de los siete jueces del tribunal de apelaciones, así como a la jueza de la Corte Suprema Jill Pohlman.

Los votantes también opinarán sobre ciertos jueces de tribunales de distrito, de menores y de paz, dependiendo de dónde vivan.

Los residentes del condado de Summit verán a los jueces Matthew Bates, Steven K. Beck, Susan H. Eisenman, Aaron Flater, Coral Sanchez, Todd M. Shaughnessy y Charles A. Stormont. Los residentes del condado de Wasatch verán a Jared W. Eldridge, Anthony L. Howell, Thomas L. Low, Douglas Nielsen y Kraig Powell.

Para ayudar a los votantes a determinar qué jueces están cumpliendo con su trabajo, el estado creó la Comisión de Evaluación del Desempeño Judicial de Utah (JPEC, por sus siglas en inglés). Pingree indicó que la comisión está integrada por expertos que brindan información no partidista disponible en línea .

Los jueces de tiempo completo son evaluados en ocho categorías. La mitad —incluidas la capacidad legal, la integridad, el temperamento y las habilidades administrativas— se evalúan a través de encuestas.

"¿Son respetuosos con las personas en la sala del tribunal? ¿Se aseguran de que sus creencias personales no intervengan en sus decisiones?", dijo Pingree.

Los jueces también son evaluados en función de si cumplen con ciertos estándares educativos y si están física y mentalmente aptos para el cargo. La puntualidad en las decisiones, señaló Pingree, es otro factor importante.

"Se puede ser realmente un excelente analista legal, pero si no se da curso eficazmente a los casos en la sala del tribunal, eso representa un problema para la justicia", afirmó.

Según el análisis de la JPEC, todos los jueces que figuran en las papeletas de los condados de Summit y Wasatch cumplen o superan los estándares de desempeño.

Artículo traducido por María Camperos.

