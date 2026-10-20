El nuevo Centro Oncológico de Park City busca impulsar la detección del cáncer de mama

Una de cada ocho mujeres estadounidenses padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida. Es la segunda causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres, después del cáncer de pulmón.

Sin embargo, si se detecta y trata en su etapa más temprana, el oncólogo radioterapeuta del Hospital de Park City, el Dr. Joshua Gruhl, señaló que las tasas de supervivencia del cáncer de mama son de casi el 100%.

Indicó que la clave para un diagnóstico temprano es la detección mediante mamografías, un servicio que ofrece el Centro Oncológico del Hospital de Park City, el cual abrió sus puertas en agosto.

"Creo que es una de las cosas más importantes que las mujeres pueden hacer para tomar el control de su propia salud y, ya sabe, detectar el cáncer de mama en la etapa más temprana posible", afirmó Gruhl en el programa "Local News Hour" de KPCW el 16 de octubre .

Gruhl señaló que Utah se ubica entre los últimos cinco estados a nivel nacional en cuanto a pruebas de detección de cáncer de mama mediante mamografía.

A nivel local, indicó que las tasas de detección en el condado de Summit son relativamente altas, pero las cifras son mucho más bajas en las zonas rurales.

Explicó que el centro oncológico ofrece programación de citas en línea para agilizar el proceso.

"Dar ese primer paso de programar la mamografía de detección suele ser lo más difícil cuando se trata de la prevención del cáncer de mama, por lo que estamos tratando de eliminar toda la carga del proceso de detección y de la programación de esa cita", dijo.

Para programar un chequeo, las pacientes pueden ingresar al portal de Intermountain Health y luego seleccionar el Hospital de Park City junto con una fecha y hora disponibles.

Artículo traducido por María Camperos.