Recycle Utah lanza el equipo "Tinker Team" para reparar y reutilizar artículos del hogar

Su nuevo programa de voluntarios "Tinker Team" se centrará en la reparación de aparatos electrónicos, ropa y otros artículos del hogar que, de otro modo, podrían terminar en el vertedero.

El director ejecutivo Andy Hecht señaló que muchos productos se desechan debido a una pequeña pieza rota.

"Hay muchísimos artículos diferentes que usamos y, si un interruptor se rompe o una perilla se rompe o hay alguna pieza extraña que no sabes cómo arreglar, muchos de nosotros simplemente tiramos eso a la basura cuando es un dispositivo perfectamente bueno y útil", afirmó en el programa "Local News Hour" de KPCW el 20 de octubre .

Recycle Utah busca residentes locales que puedan ayudar a reparar y restaurar estos objetos para que el centro los venda.

Las personas interesadas pueden unirse a un taller de reparació n el 21 de noviembre para aprender cómo funciona el proceso.

Hecht señaló que a medida que se construyan las nuevas instalaciones, Recycle Utah podrá reparar más cosas.

"En nuestro nuevo espacio tendremos un equipo 'Tinker Team' y un lugar acondicionado para estos dispositivos, desde equipos deportivos, máquinas de coser y productos textiles hasta electrodomésticos de cocina, aspiradoras, realmente cualquier cosa, especialmente computadoras", explicó.

Añadió que las personas asistiendo al taller de reparación no necesitan experiencia ni conocimientos previos.

Artículo traducido por María Camperos.

