El Concejo del Condado de Wasatch se dispone a exigir la renuncia de Rigby

La orden del día del miércoles del Concejo del Condado de Wasatch incluye un proyecto de resolución solicitando la renuncia del alguacil del condado de Wasatch, Jared Rigby.

Un gran jurado acusó al alguacil en septiembre de un cargo por delito grave de segundo grado por obstrucción a la justicia, además de prestar una declaración falsa por escrito, un delito menor de clase B.

Rigby presuntamente intentó desacreditar a un rival político que también es detective de la Oficina del Alguacil del Condado de Summit.

Los fiscales del condado de Summit acusan a Rigby de interferir en el proceso con el juicio de Kouri Richins, dado que su rival era un testigo potencial. Rigby se ha declarado no culpable.

Según el proyecto de resolución del Concejo del Condado de Wasatch , los cargos pendientes y la cobertura mediática están "perjudicando la fe pública" en la oficina del alguacil.

"De ninguna manera esto se considera una represalia. Lo analizamos desde la perspectiva de la sanación, tanto para el condado como quizás para [Rigby] en lo personal. Lo vemos desde la perspectiva de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario", declaró el concejal Erik Rowland a KPCW. "Con eso, sentimos que esta podría ser una vía que le otorgaría la oportunidad de concentrarse en este juicio pero, al mismo tiempo, permitiría tanto a los residentes del condado como al personal la oportunidad de salir adelante".

Rowland señaló que la resolución es el resultado de una reciente discusión en sesión privada . No pudo hacer comentarios sobre los detalles específicos de esa discusión.

La decisión del concejo de solicitar la renuncia de Rigby no es definitiva hasta la votación del miércoles.

Rigby y su abogado Blake Hamilton no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la tarde.

El proyecto de resolución señala que también hay cuestiones prácticas en juego.

Indica que el acceso de Rigby a la base de datos estatal de investigaciones criminales le ha sido revocado debido a su cargo pendiente por delito grave, y debe ser escoltado en ciertas áreas del edificio de la oficina del alguacil.

La resolución indica que el personal del condado sugirió que Rigby trabajara a distancia para evitar infringir esas reglas, pero él se negó.

También señala que rechazó la oferta del condado de pagarle el salario y los costos de seguro médico que acumularía hasta el final de su mandato en enero.

El condado de Wasatch tendrá un nuevo alguacil en 2027, pase lo que pase, dado que Rigby perdió las elecciones primarias de junio.

"El calendario —consideramos eso así como parte de esta decisión— e intentamos trazar diferentes opciones basadas en ese calendario", afirmó Rowland. "Nuevamente, hace que en algunos aspectos sea tanto un desafío como tal vez más fácil. Depende del punto de vista de cada quien".

El personal indicó previamente a KPCW que las opciones del condado son limitadas porque Rigby es un funcionario electo independiente, no un empleado municipal ordinario.

Artículo traducido por María Camperos.