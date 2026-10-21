El Concejo Municipal de Park City debate el futuro del estacionamiento China Bridge

El estacionamiento China Bridge de Park City, ubicado en Swede Alley, está envejeciendo.

La parte norte de la estructura, situada cuesta arriba, fue construida en 2006. La sección sur abrió en 1986 y se prevé que alcance el final de su vida útil en 10 años.

Con ese plazo aproximándose y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 en el horizonte, el Concejo Municipal de Park City está considerando si reemplazar el edificio o volver a urbanizar la zona. La subadministradora municipal Heather Sneddon señaló que los miembros del concejo analizarán las opciones este jueves.

"¿Cuáles son las prioridades del concejo? ¿Cuáles son algunos de los elementos indispensables para China Bridge si están interesados en la reurbanización?", expresó en el programa "Local News Hour" de KPCW el 21 de octubre . "¿Cómo podría conectarse eso con las ideas para Swede Alley y Main Street?".

El concejo debatió ideas de reurbanización para Swede Alley, Main Street y China Bridge en agosto.

Los concejales coinciden en que China Bridge es una prioridad. Han afirmado que el reemplazo o la reurbanización del estacionamiento irían de la mano con el transporte aéreo. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión sobre cómo será el futuro de la estructura.

El personal busca orientación sobre si evaluar opciones de reurbanización o de reemplazo, y cómo los Juegos de 2034 deberían influir en el cronograma del proyecto.

Mientras tanto, la ciudad ha estado realizando reparaciones estructurales. Sneddon indicó que esto incluyó el reemplazo del muro de contención defectuoso de Marsac Avenue, el refuerzo de la esquina sudeste de la estructura y la mejora de los cables de tensión.

"Estamos reemplazando las torres de escaleras situadas más al sur y también estamos aplicando... esta importante capa protectora (100,000 pies cuadrados de recubrimiento protector) y 450 pies de reemplazo de juntas de dilatación", detalló.

La ciudad ha gastado cerca de $1.9 millones de dólares en reparaciones desde que completó una evaluación estructural en 2024.

El personal recomienda que los trabajos de rehabilitación continúen según lo previsto en 2027 y señala que debería realizarse otra evaluación estructural en 2030 o 2031.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

