Un experto afirma que los padres desempeñan un papel clave en la alfabetización temprana

Cuando la hija de Elissa Aten estaba en tercer grado, tenía dificultades con la lectura. Aten intentó ayudarla en casa, pero no estaba segura de cómo hacerlo.

"Yo aprendí a leer fácilmente y me di cuenta de que no tenía idea de cómo ayudar a enseñar a un niño a leer", comentó. "Cuando no podía leer una palabra, yo simplemente le decía: 'Pronúnciala por sonidos', y ella me respondía: 'No puedo hacer eso'".

Jackie Blake tuvo una experiencia similar con su hija. A ambas niñas se les diagnosticó dislexia posteriormente.

Para ayudar a otros padres en la misma situación, Blake y Aten fundaron Park City Reads en 2014. Ahora, cada año durante octubre —el Mes de la Concientización sobre la Dislexia—, la organización sin fines de lucro organiza el evento Raising a Reader para ayudar a los padres a apoyar a sus pequeños lectores.

Natalie Walker, quien cuenta con 20 años de experiencia en educación para la alfabetización, dijo a los padres que lo más importante que deben saber es que la lectura no es un proceso natural.

"No es fácil, y es definitivamente, probablemente el trabajo más importante que un educador realizará en cualquier nivel. Es el trabajo más importante que hará un padre", afirmó.

Walker trabaja con 95 Percent Group, una entidad que ofrece herramientas para enseñar habilidades fundamentales de lectura a estudiantes de primaria. El Distrito Escolar de Park City y la Weilenmann School of Discovery utilizan esos programas.

Walker señaló que, dado que la lectura no es algo natural, debe enseñarse de forma directa y sistemática.

Ese proceso comienza con el reconocimiento de palabras y la decodificación. Los niños necesitan aprender a asociar letras y grupos de letras con sonidos, y luego ser capaces de unir esos sonidos para formar palabras. Walker indicó que también deben aprender a reconocer sonidos de consonantes inusuales, como la "ch", y tipos de sílabas, como la e muda.

"Nuestro objetivo es desarrollar este reconocimiento de palabras hasta un punto en que sea tan automático que no requiera esfuerzo cognitivo extraer las palabras de la página, para que así puedan concentrarse en desarrollar la comprensión", explicó Walker.

Walker mencionó que algunos niños aprenden rápido, pero aquellos que necesitan más ayuda en la escuela son divididos en grupos más pequeños para recibir instrucción adicional. Aun así, incluso los estudiantes que cumplen con las metas estatales siempre pueden beneficiarse de ayuda extra.

Ella recomienda que los padres intenten leer con sus hijos al menos 20 minutos al día.

"Eso no significa que su hijo deba hacer toda la lectura. Consiga un libro y léale a su hijo. Piense en todas esas palabras de vocabulario que estará construyendo para ellos", expresó.

Los padres también pueden señalar palabras en la vida cotidiana, incluidos los menús y los letreros.

La Legislatura de Utah ha priorizado la alfabetización durante muchos años. El estado busca que el 80% de los estudiantes de tercer grado sean competentes en lectura para 2030. Los estudiantes del Distrito Escolar de Park City ya han superado ese objetivo, con un 82% de los alumnos de tercer grado alcanzando los niveles de referencia.

El distrito también registró las mejores tasas de alfabetización del estado en 2025 .

Artículo traducido por María Camperos.

