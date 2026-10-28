Análisis de ADN resuelve caso sin resolver de Ted Bundy en el condado de Summit

Cincuenta y dos años después del día en que un cazador encontró sin vida a Melissa Ann Smith cerca de Summit Park, Ted Bundy ha sido nombrado oficialmente como su asesino.

En una conferencia de prensa el martes, las autoridades locales atribuyeron el avance a un nuevo análisis de ADN.

"Esta evidencia de ADN, analizada en conjunto con las pruebas relacionadas con el patrón, el móvil, los medios y la oportunidad, establece que Ted Bundy fue el responsable del asesinato de Melissa Ann Smith", declaró la fiscal del condado de Summit, Margaret Olson.

Utah Department of Public Safety Melissa Ann Smith

Olson afirmó que el laboratorio forense del estado cotejó el ADN encontrado en el cuerpo de Smith con una muestra hallada en julio en otra víctima conocida de Bundy, Laura Ann Aime.

Activo a mediados de la década de 1970, Bundy confesó 30 asesinatos en todo el oeste de EE. UU. y en Florida, y es uno de los asesinos en serie y violadores más infames en la historia del país.

Fue arrestado en tres ocasiones y ejecutó dos fugas en Colorado antes de que Florida lo ejecutara en 1989.

Smith era hija del entonces jefe de policía de Midvale, Louis Smith. Desapareció tras salir de una pizzería en Midvale el 18 de octubre de 1974, y fue encontrada muerta al otro lado de la línea del condado de Summit nueve días después.

A pesar de las sospechas en torno a Bundy, la alguacil del condado de Summit, Kacey Bates, señaló que el caso permaneció sin resolver.

"Aunque hubo mucha especulación sobre un sospechoso en ese momento, nunca se nombró a ninguno y el caso nunca se cerró oficialmente", declaró Bates.

Añadió que el fallecido teniente Alan Siddoway, quien murió de cáncer a principios de este mes, fue fundamental para resolver el caso de Melissa Ann Smith.

Durante el año pasado, trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del Alguacil del Condado de Utah, la cual — según reporta The Salt Lake Tribune — ayudó a resolver el caso de Laura Ann Aime a principios de este año.

El sargento Mike Reynolds, de la Oficina del Alguacil del Condado de Utah, dedicó este martes el cierre del caso de Melissa Ann Smith a la memoria de Siddoway.

"Una cita compartida a menudo por Alan era de Voltaire: 'A los vivos les debemos respeto, pero a los muertos solo les debemos la verdad'", citó Bates. "Después de 50 años, hemos llegado a un punto por el que muchos han trabajado".

Los familiares de Smith no estuvieron presentes en la conferencia de prensa. El portavoz del condado de Summit, Skyler Talbot, indicó que los parientes más cercanos saben que el caso ha sido resuelto, pero viven fuera del estado.

Existen víctimas adicionales que Bundy confesó haber secuestrado o asesinado cuyos cuerpos nunca han sido encontrados, como la adolescente del condado de Salt Lake, Nancy Wilcox.

El detective Ben Pender, de la Oficina del Alguacil del Condado de Salt Lake, continúa trabajando en ese caso. Este martes afirmó que el esclarecimiento del caso de Melissa Ann Smith no da por cerrado el capítulo sobre Ted Bundy.

Artículo traducido por María Camperos.

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