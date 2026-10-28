Park City recurre a eventos deportivos de invierno consecutivos ante la desaceleración en las reservas hoteleras

La presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City (Park City Chamber of Commerce and Visitors Bureau), Jennifer Wesselhoff, afirmó que la organización espera enlazar la competición Snow League y la Copa del Mundo de Esquí Acrobático de la FIS (FIS Freestyle World Cup) para crear un festival de nueve días.

Fundada por el tres veces medallista de oro olímpico Shaun White, la competición de estilo libre Snow League llevará las pruebas de halfpipe de snowboard y freeski a Park City Mountain del 21 al 23 de enero.

El fin de semana siguiente, la Copa del Mundo de Esquí Acrobático de la FIS regresará a Deer Valley del 28 al 30 de enero con las pruebas de baches (moguls) y saltos acrobáticos (aerials).

Wesselhoff señaló que los planes para conectar ambos eventos son aún preliminares y que pronto se darán a conocer más detalles.

"Creo que es una oportunidad para consolidar verdaderamente nuestra posición como un centro de deportes de invierno, un destino global de deportes de invierno", declaró Wesselhoff el 26 de octubre en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Tiene todo el sentido del mundo tener un evento como este en enero".

Sin embargo, los datos de alojamiento muestran un comienzo más moderado para la temporada de reservas invernales.

Wesselhoff explicó que las reservas hoteleras anticipadas para los próximos seis meses han caído cerca de un 11% en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que las tarifas promedio por habitación han bajado un 3%.

Detalló que las habitaciones en temporada alta promedian alrededor de $820, por debajo del rango habitual del año pasado de $850 a $900.

No obstante, aclaró que estas cifras más bajas no indican necesariamente cómo se comportará el turismo este invierno.

"No es un pronóstico, pero estamos observando que los viajeros ahora están reservando mucho más cerca de sus fechas de viaje", dijo Wesselhoff. "Creo que todos simplemente están esperando a que empiece a caer la nieve".

La Cámara de Comercio de Park City analizará su perspectiva del turismo invernal este miércoles durante su foro anual de turismo de otoño.

White será el ponente principal del evento en el Grand Summit Hotel en Park City, el cual se llevará a cabo de 11:30 a.m. a 2 p.m.

La Cámara de Comercio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.