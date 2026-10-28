El impulso por la autonomía local gana fuerza en el condado de Summit

En 2025, más de 6,000 residentes del condado de Summit firmaron una petición para llevar a referéndum un controvertido proyecto de desarrollo en Kimball Junction, conocido entonces como Dakota Pacific y actualmente como Altus Park City.

Al mismo tiempo que los peticionarios recolectaban firmas, la Legislatura de Utah aprobó una ley que dejó sin efecto dicho referéndum .

Según el exalcalde de Park City y partidario del referéndum, Dana Williams, el asunto ha impulsado conversaciones en todo Utah sobre la autonomía local (home rule).

"Y hay docenas de estados, Colorado aprobó la suya en 1906, que cuentan con autonomía local: la norma de que el estado no puede intervenir y anular a los gobiernos locales", declaró Williams a KPCW el lunes.

Connor Thomas / KPCW La recolectora de firmas voluntaria y exalcaldesa de Park City, Dana Williams (derecha), ayuda a votantes del condado de Summit a firmar una petición en el supermercado The Market para un referéndum sobre un controvertido desarrollo en Kimball Junction, en enero de 2025.

Los estados con la forma más sólida de autonomía local (home rule) incluyen a Alaska, Arizona, California, Colorado, Illinois, Míchigan, Ohio, Texas y Washington.

Los legisladores en esos estados aún conservan el control de asuntos amplios como la administración electoral. Sin embargo, el sistema de Colorado , por ejemplo, otorga a las ciudades y condados que adoptan la autonomía local una mayor autoridad sobre cuestiones locales como impuestos y zonificación.

Poco después de que la Legislatura de Utah diera luz verde al desarrollo de Kimball Junction, el miembro del Concejo del Condado de Summit, Roger Armstrong, hizo un llamado a favor de la autonomía local en el programa "Local News Hour" de KPCW.

"El control local ha sido mermado, mermado y mermado progresivamente por la Legislatura estatal", afirmó Armstrong en julio de 2025 . "Creo que es momento de que el estado de Utah, los condados y las ciudades comiencen a considerar cómo lograr que la autonomía local quede consagrada en la Constitución del estado".

Otros integrantes del concejo del condado han expresado que recibirían con agrado el acceso a la autonomía local.

Eso implica consolidar una mayoría de dos tercios en la Legislatura y posteriormente realizar una votación a nivel estatal, algo que Williams señaló requerirá tiempo y esfuerzo.

"Somos un par de nosotros los que pensamos que deberíamos alquilar una casa rodante por un mes e ir a concejos municipales y comisiones de planificación en todo el estado", dijo Williams.

El área de Park City vota por el Partido Demócrata (blue) y se identifica como menos religiosa que el resto de Utah, de fuerte tendencia republicana (deep-red). No obstante, en una reunión conjunta de los condados de Summit y Wasatch celebrada en agosto, Armstrong expresó su esperanza de que se pueda consolidar una coalición.

David Jackson / The Park Record (pool) El miembro del Concejo del Condado de Summit, Roger Armstrong, escucha durante una audiencia en el Tribunal del 3.er Distrito en junio de 2023, en el marco del litigo —ya desestimado— del condado de Summit con el posterior desarrollador de Altus Park City.

"Creo que tras el altercado por los centros de datos y sus repercusiones políticas, este es un mensaje que probablemente cala bien en todos los condados de Utah", afirmó Armstrong. "¿El mensaje es: quieres tener el control de... cómo se ve tu condado y abordar como comunidad los problemas identificados dentro de él, o prefieres que un legislador de Riverton, Ogden o cualquier otro lugar, que tal vez nunca ha visitado tu condado y no tiene idea de tus necesidades, apruebe una solución legislativa de talla única?"

Los defensores de la autonomía local en el condado de Summit, Utah, suelen hacer comparaciones envidiosas con Colorado.

Allí, las ciudades y condados pueden decidir sus propias leyes y la estructura de su gobierno a través de una carta estatutaria (charter) que funciona como una constitución en miniatura.

Janna Young vivió en Colorado antes de asumir como subgerente del condado de Summit, y le sorprendió que Utah no fuera un estado con autonomía local.

"Fue bastante desalentador", señaló en el Wasatch Back Economic Summit de 2025. "Creo que a veces los administradores públicos locales sentimos una pequeña crisis en nuestra profesión, porque uno empieza a preguntarse: '¿Qué sentido tiene tener un gobierno local?'"

El recorrido anual de la ciudad (City Tour) del programa Leadership Park City ha generado conciencia sobre la autonomía local, especialmente en lo relativo a la tributación. El gerente del condado de Summit, Shayne Scott, fue uno de los asistentes que visitó Breckenridge y Vail durante el verano.

"Es curioso, cada vez que regresamos de Colorado surgen estas conversaciones sobre la autonomía local o sobre otros impuestos que tienen en Colorado y que nosotros no tenemos", comentó en el programa "Local News Hour" de KPCW en junio. "La forma en que financian el cuidado infantil, por ejemplo: tienen un impuesto sobre todas las transacciones inmobiliarias que nosotros no tenemos la capacidad de implementar aquí en Utah".

Las ciudades y condados en Utah solo pueden hacer lo que la ley estatal les faculta a hacer.

La Corte Suprema de Utah estableció una excepción en 1980 , de modo que los gobiernos locales sí cuentan con mayor margen de maniobra para crear normas en beneficio del bienestar público . De lo contrario, los legisladores estatales son quienes tienen la última palabra.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

