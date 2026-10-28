Los pases de esquí de ascensión en el Utah Olympic Park saldrán a la venta el 6 de noviembre

Los pases de ascensión del UOP cuestan $285 y brindan acceso los siete días de la semana, de 8 a.m. a 4 p.m. El gerente general del Parque Olímpico de Utah, Jamie Kimball, señaló que los pases ofrecen una oportunidad para salir y hacer ejercicio durante las horas de luz del día.

"Así que, si no quieres hacer la ruta con linterna frontal por la mañana, puedes venir, disfrutar durante el día y subir y bajar por nuestra ruta alternativa o Lion’s Den, lo que llamamos el lado sur", declaró Kimball el 27 de octubre en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Así que hay bastante terreno abierto allí entre los árboles por el que puedes subir con pieles de foca (skin up), mantenerte en un sendero real o atravesar los álamos".

A cualquier persona que haya comprado un pase el año pasado pero no haya podido usarlo debido a las malas condiciones de nieve, se le renovará el pase para esta temporada. Kimball indicó que la entrega de brazaletes comenzará el 1 de diciembre.

"Así que, si tenías tu pase del año pasado pero nunca recogiste tu brazalete, puedes venir a vernos para recogerlo, así como también los nuevos titulares de pases", dijo.

El parque planea vender 600 pases nuevos este año y renovar 800 pases de la temporada pasada. Kimball afirmó que el programa de ascensión ha demostrado ser manejable para el terreno disponible, con esquiadores distribuidos a lo largo del día.

"Lo que hemos visto después de ese primer año es que el terreno puede manejarlo, y por la forma en que la gente viene y lo usa en diferentes momentos, realmente nunca se siente abarrotado. Pero ves a algunas otras personas por allí, lo cual también es agradable".

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Mientras tanto, Kimball mencionó que avanzan los trabajos de renovación en la piscina de entrenamiento del parque. El proyecto comenzó a finales del verano y se espera que esté completado antes de que inicien las actividades del próximo verano.

"Continuaremos con eso durante el invierno", explicó. "Los otros proyectos de construcción son en realidad nuestras labores habituales de mantenimiento en este momento. Esos proyectos hoteleros a más largo plazo están a unos 12 o 18 meses de iniciar las obras pesadas de construcción en el terreno. Veremos algunos trabajos de reubicación de servicios públicos y preparación durante el próximo verano".

Kimball aclaró que la construcción no está afectando actualmente el acceso al parque, las operaciones diarias ni a los atletas que entrenan y compiten allí.

Artículo traducido por María Camperos.