Los planificadores de Park City revisan la propuesta de reurbanización en Prospector

La propiedad ubicada en el 1500 de Kearns Boulevard en Prospector fue construida a principios de la década de 1970 y alberga a Park City Bike & Demo, la colectiva de artistas CREATE PC y el restaurante Tupelo.

Ahora, el propietario del inmueble propone reurbanizar la zona para convertirla en un desarrollo de uso mixto. La Comisión de Planificación de Park City revisó los planes el miércoles. Los comisionados vieron la propuesta por primera vez en agosto de 2025 .

La versión más reciente incluye 41 unidades de condominios, con un total de más de 68,000 pies cuadrados. Paul Bringhurst, de Kensington Investment Company, señaló que algunas serán asequibles.

"De los 41 condominios, contemplamos que 29 sean condominios de lujo, a precio de mercado, mientras que 12 se destinarán a viviendas asequibles", afirmó.

El edificio de condominios también contará con un estacionamiento subterráneo, gimnasio, tinas de hidromasaje y saunas.

El proyecto contempla además más de 7,000 pies cuadrados de espacio comercial, 3,000 pies cuadrados de espacio de oficina para cotrabajo (coworking) y 5,000 pies cuadrados para un restaurante y cafetería.

El comisionado Seth Beal solicitó más información sobre cómo el desarrollo podría impactar el tráfico.

"Van a desembocar en una intersección que en este momento preocupa a mucha gente", dijo. "Así que solo quiero ver cómo se ve el impacto de eso".

Los comisionados Grant Tilson y John Frontero expresaron su preocupación de que los espacios de estacionamiento en superficie obstaculicen los pasos peatonales y afecten la seguridad.

El equipo del propietario del inmueble todavía está completando un estudio de impacto de transporte y un plan de mitigación de vivienda asequible. La comisión no ha fijado una fecha para revisar dichos informes.

El Municipio de Park City es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

