El Escuadrón de la Patrulla Aérea de Wasatch Back enseña a los jóvenes a volar y alcanzar metas profesionales

Durante algo más de un año, el Escuadrón Heber Osprey de la Patrulla Aérea Civil ha ofrecido capacitación en liderazgo y habilidades para la juventud de Wasatch Back. Actualmente, 25 adolescentes de entre 12 y 18 años están inscritos en el programa.

Es uno de los más de una docena de programas similares ofrecidos por la organización sin fines de lucro Utah Civil Air Patrol , un cuerpo auxiliar reconocido por el estado y vinculado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aunque el programa se centra en la instrucción de vuelo, los participantes, llamados cadetes, también compiten por becas académicas en campos como la ingeniería, las ciencias y la medicina aeroespacial. Los escuadrones también participan en operaciones de búsqueda y rescate.

El escuadrón de Heber se reúne todos los lunes para realizar actividades centradas en el desarrollo del carácter, la educación aeroespacial, el liderazgo y los servicios de emergencia. Una vez que los candidatos alcanzan su primer logro —un nivel de habilidad o rango de referencia—, obtienen cinco horas gratuitas de vuelos de orientación.

El cadete Tate Collette dijo que las horas de vuelo lo motivaron a unirse.

"Vi todas estas fotos de cadetes volando en aviones, asistiendo a estas actividades y participando en búsqueda y rescate, y pensé: vaya, esto es realmente genial", dijo Collette en el programa "Local News Hour" de KPCW el 28 de octubre . "La razón principal por la que me uní fue porque quería volar".

El programa está ayudando a Collette a alcanzar sus metas militares.

"Quiero llegar hasta la Fuerza Aérea", afirmó Collette. "Pero esto realmente ayuda con los ascensos, a aprender a hacer orden cerrado (drill), a mantener la calma en situaciones intensas, a usar radios y a sumar tiempo de vuelo. Todo se conecta con lo que quiero hacer".

Bettina Giese, educadora aeroespacial del escuadrón, señaló que la instrucción de los cadetes no exige un compromiso militar.

"No hay ningún compromiso de unirse a las fuerzas armadas en absoluto. Si te unes a las fuerzas armadas más adelante, por supuesto que tienes algunos beneficios que te dan cierta ventaja", dijo Giese. "Pero tengo jóvenes en el programa que apuntan a ser controladores de tráfico aéreo, mecánicos, pilotos e ingenieros".

El programa tiene un costo de $40 al año. Los jóvenes interesados deben asistir a tres sesiones los lunes por la noche antes de inscribirse.

El Escuadrón Heber Osprey de la Patrulla Aérea Civil llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en la escuela chárter Soldier Hollow en Charleston a las 6 p.m. el 30 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.

