Almost two dozen athletes to represent Park City at 2026 Olympics

KPCW | By Sydney Weaver
Published January 22, 2026 at 5:03 PM MST
Kaysha Love and Azaria Hill, of the United States, race down the course during the 2-woman bobsleigh World Cup and Olympic test event in Cortina D'Ampezzo, Italy, Sunday, Nov. 23, 2025.
Andrew Medichini
/
AP
Kaysha Love and Azaria Hill, of the United States, race down the course during the 2-woman bobsleigh World Cup and Olympic test event in Cortina D'Ampezzo, Italy, Sunday, Nov. 23, 2025.

The 2026 Winter Olympics are two weeks away and U.S. Ski and Snowboard has now announced its 97-athlete roster headed to Milan Cortina, many from Park City and the Beehive State.

Overall, 53 athletes will represent Utah across six nations in 12 disciplines. That includes Alpine skiing, bobsled, cross country, freeski, freestyle skiing, ice hockey, long and short track speed skating, luge, Nordic jumping, Nordic combined and snowboarding.

Many Parkites will attend their first Winter Games like luge athlete Matthew Greiner, slopestyle and big air skiers Rell Harwood, Grace Henderson and Troy Podmilsak, aerialists Connor Curran, Charlie Mickel, Kyra Dossa and Tasia Tanner and Alpine skier Mary Bocock.

The Games begin Feb. 6 in Italy. The U.S. Paralympic roster will be announced closer to the March 6 Games.

Athletes representing Utah at the 2026 Milan Cortina Olympics include:

Alpine skiing

  • Mary Bocock - Salt Lake City
  • Katie Hensien - Park City - Olympian 2022
  • Breezy Johnson - Salt Lake City - Olympian 2018
  • Winston Tang (GNB) - Park City
  • Lindsey Vonn - Park City - Olympian 2002, 2006, 2010, 2018
  • Bella Wright - Salt Lake City - Olympian 2022

Bobsled

  • Kaysha Love - Herriman, UT - Olympian 2022

Cross Country skiing

  • Rosie Brennan - Park City - Olympian 2018, 2022
  • Novie McCabe - University of Utah - Olympian 2022

Freeski - Halfpipe

  • Zoe Atkin (GBR) - Park City - Olympian 2022
  • Hunter Hess - Salt Lake Community College

Freeski - Slopestyle and Big Air

  • Alex Hall - Park City - Olympian 2018, 2022
  • Marin Hamill - Park City - Olympian 2022
  • Rell Harwood - Park City 
  • Grace Henderson - Park City
  • Troy Podmilsak - Park City

Freestyle - Aerials

  • Connor Curran - Park City
  • Quinn Dehlinger - Salt Lake Community College
  • Kyra Dossa - Park City
  • Derek Krueger - University of Utah
  • Kaila Kuhn - Salt Lake City - Olympian 2022
  • Chris Lillis - University of Utah - Olympian 2022
  • Tasia Tanner - Park City
  • Winter Vinecki - Park City - Olympian 2022

Freestyle - Moguls

  • Olivia Giaccio - Salt Lake City - Olympian 2022
  • Tess Johnson - Salt Lake City - Olympian 2018
  • Jaelin Kauf - University of Utah - Olympian 2018, 2022
  • Charlie Mickel - Park City
  • Nick Page - Park City - Olympian 2022

Ice hockey

  • Clayton Keller - Utah Mammoth
  • Olli Määttä (FIN) - Utah Mammoth
  • JJ Peterka (GER) - Utah Mammoth
  • Karel Vejmelka (CZE) - Utah Mammoth

Long/short track speed skating

  • Giorgia Birkeland - Salt Lake Community College - Olympian 2022
  • Ethan Cepuran - University of Utah - Olympian 2022
  • Casey Dawson - Park City - Olympian 2022
  • Andrew Heo - University of Utah - Olympian 2022
  • Julie Letai - University of Utah - Olympian 2022
  • Kamryn Lute - University of Utah 
  • Greta Meyers - University of Utah
  • Cooper McLeod - Salt Lake Community College
  • Kristin Santos-Griswold - University of Utah - Olympian 2022
  • Corrine Stoddard - University of Utah - Olympian 2022

Luge

  • Ashley Farquharson - Park City - Olympian 2022
  • Matthew Greiner - Park City

Nordic combined

  • Ben Loomis - Park City - Olympian 2018, 2022

Nordic jumping

  • Annika Belshaw - University of Utah
  • Josie Johnson - Park City 
  • Paige Jones - Park City

Snowboard Cross

  • Brianna Schnorrbush - University of Utah
  • Faye Thelen - Salt Lake City - Olympian 2010, 2014, 2018, 2022
Park City Olympics and Paralympics
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver