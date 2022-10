Cada Domingo | Elsten Torres 10-16-22

Elsten Torres is a bilingual and multicultural artist, recipient of multiple awards for his compositions including 2 BMI Awards for Composition, and 2 GRAMMY nominations. He has collaborated with multiple artists including Ricky Martin, Julio Iglesias, Marshall Crenshaw, and many others. He joins us to share works from his latest release Nocturno. We spend the hour chatting with the artist about his history, career, and hear some of his latest work.

Elsten Torres es un artista bilingüe y multicultural recipiente de multiples premios por sus composiciones incluyendo 2 Premios BMI de Composición, y 2 nominaciones al GRAMMY. El ha colaborado con multiples artistas incluyendo a Ricky Martin, Julio Iglesias, Marshall Crenshaw, y muchos más. El nos acompaña para compartir canciones de su nuevo album Nocturno. Pasámos la hora charlando con el artista de su historia, carrera, y escuchámos un poco de su mas reciente trabajo.

Website

Facebook

Instagram

YouTube

Spotify

Apple Music