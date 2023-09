Eventos en Octubre/Events in October

Disfraces gratis para Halloween ¡Pase por la biblioteca de Park City durante el horario habitual de la biblioteca del 29 de septiembre al 1 de octubre para agregar o buscar en el intercambio de disfraces! Puede donar disfraces poco usados para niños y adultos y encontrar un disfraz "nuevo para usted" gratis para Halloween. ¡Todos los disfraces son gratis! Free Halloween Costumes Stop by the Park City Library during regular library hours from September 29th to October 1st to add to or search the Costume Swap! You can donate your kid and adult gently used costumes and find a free "new to you" costume for Halloween. All costumes are free!

Clínicas de asistencia para desalojos (6 y 7 de octubre) ¿Tiene algún desalojo en su registro que le gustaría eliminar? La organización sin fines de lucro Mountain Mediation Center quiere ayudar. Mountain Mediation organiza encuentros en la biblioteca del condado de Wasatch el viernes 6 de octubre y el sábado 7 de octubre para educar a los inquilinos sobre cómo "borrar" (o eliminar) los desalojos de sus registros para facilitar la búsqueda de viviendas de alquiler en el futuro. Para obtener más detalles y registrarse, visite www.mountaimediationcenter.org.

Eviction Assistance Clinics (Oct 6 & 7) Do you have an eviction on your record that you would like removed? The nonprofit Mountain Mediation Center wants to help. Mountain Mediation is hosting clinics at the Wasatch County Library on Friday and Saturday to educate tenants on how to "expunge" (or remove) evictions from their records to make it easier to find future rental housing. For more details and to register, visit www.mountaimediationcenter.org.

Vacunas gratuitas contra la gripe y el covid para adultos mayores de 60 años El Departamento de Salud del Condado de Summit proporcionará 4 clínicas de vacunación gratuitas en el Centro para personas mayores de Park City, ubicado en 1361 Woodside Avenue en Park City. La primera clínica se llevará a cabo el jueves 5 de octubre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. con otras clínicas el 12 y 21 de octubre y el 7 de noviembre. Todos los adultos de 60 años o más son elegibles para recibir las vacunas contra la gripe estacional y el COVID de forma gratuita. Se proporcionarán refrigerios y vales para almuerzo a los destinatarios de las vacunas. Se aceptan visitas sin cita previa, pero se recomienda a los adultos que programen una cita en línea en parkcityseniors.org. Free Flu and Covid Vaccines for Adults 60 and over The Summit County Health Department will provide 4 free vaccination clinics at the Park City Senior Center, located at 1361 Woodside Avenue in Park City. The first clinic will be held on Thursday, October 5, from 2 PM to 6 PM, with additional clinics on Oct 12, Oct 21, and Nov 7. All adults 60 and over are eligible for free seasonal flu and COVID vaccines. Light snacks and lunch vouchers will be provided to the recipients of the vaccines. Walk-Ins are accepted, but adults are encouraged to make an appointment online at parkcityseniors.org.

Regístrese para los programas extracurriculares de otoño ofrecidos por YSA La Youth Sports Alliance (YSA) ofrece programas extracurriculares para estudiantes de primaria y secundaria en los condados de Summit y Wasatch. La inscripción ya está abierta para los programas de otoño que incluyen tardes en Woodward Park City, ciclismo de montaña, baloncesto, lacrosse y más. YSA quiere que participen tantos niños como sea posible. Hay becas disponibles si su familia gana menos de $50,000 al año, y pueden haber becas parciales disponibles si gana hasta $120,000 al año. Para más información, visite: ysausa.org Register for Fall After-School Programs offered by YSA The Youth Sports Alliance (YSA) offers after-school programs for elementary and middle school students in Summit and Wasatch counties. Registration is open now for Fall programs including afternoons at Woodward Park City, mountain biking, basketball, lacrosse, and more. YSA wants as many kids as possible to participate. Scholarships are available if your family earns less than $50,000 annually, and partial scholarships may be available if you earn up to $120,000 annually. For more information, visit: ysausa.org



"En las alturas (en español)" (14 oct) Park City Film invita a la comunidad a una proyección gratuita del musical "In the Heights" de Lin-Manuel Miranda el sábado 14 de octubre a las 4:00 pm en el Auditorio Jim Santy. Presentado en español con subtítulos en inglés. Obtenga todos los detalles en parkcityfilm.org "In the Heights (en Espanol)" (Oct. 14) Park City Film invites the community to free a screening of Lin-Manuel Miranda's musical "In the Heights" on Saturday, October 14th at 4:00 pm at the Jim Santy Auditorium. This film will be presented in Spanish with English subtitles. Get more information at parkcityfilm.org.

Campamentos diurnos de vacaciones de otoño en PC MARC Recordatorio para todos los padres del Distrito Escolar de Park City. Las escuelas públicas locales estarán cerradas el 19 y 20 de octubre durante el receso de otoño. Park City MARC ofrece campamentos diurnos para niños locales durante las vacaciones y puede registrarse ahora para reservar lugares para sus hijos. Visite parkcityrecreation.org o llame al 435-615-5400. Fall Break Day Camps at PC MARC Reminder for all parents in the Park City School District. Local public schools will be closed on October 19-20 for Fall Recess. The Park City MARC is offering day camps for local kids during the break and you can register now to reserve spots for your kids. Visit parkcityrecreation.org or call 435-615-5400.