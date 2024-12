El concierto anual de los Park City Treble Makers ofrece un giro único a los clásicos navideños

Los Park City Treble Makers, un grupo local de a capela, darán su concierto comunitario el domingo 15 de diciembre.

La integrante más nueva del grupo es Jenny Floor, quien también asumió este año el papel de tecladista y organizadora de la banda para los Park City Follies. Jenny comentó que lo que más extrañaba de la escuela secundaria era cantar todos los días en un coro. El año pasado, participó en los Follies en el Egyptian Theatre, donde conoció a Shelly y Renee, quienes estaban en el coro. Ellas le hablaron sobre el grupo, y Jenny mencionó cuánto le gusta cantar y lo mucho que extrañaba hacerlo en coros. Por esa razón, decidió audicionar y unirse al grupo, algo que ha sido una gran experiencia para ella.

Renee Hall, otra integrante del grupo, mencionó que el concierto contará con 16 canciones, incluidos arreglos únicos de clásicos navideños. Explicó que "Up on the House Top" no tiene un arreglo tradicional y que "12 Days of Christmas" será una sorpresa inesperada. También destacó que el grupo enfrentó un gran desafío con la canción "Linus and Lucy", que normalmente se toca en piano, pero que ellos interpretarán cantando las notas del piano.

El grupo, que incluye seis equipos de cuatro voces, ensaya juntos semanalmente y también de manera individual. Cada integrante practica mucho por su cuenta para memorizar las canciones, ya que además de ser un grupo a capela, todas sus presentaciones se realizan completamente de memoria.

El concierto comunitario de los Park City Treble Makers se llevará a cabo el domingo 15 de diciembre a las 4 p.m. en la Park City Community Church, en la Ruta Estatal 224. Las entradas cuestan 12 dólares en preventa y 15 dólares en la puerta.

Además, los Treble Makers se presentarán para los adultos mayores de Park City el viernes 13 de diciembre a las 5 p.m. en el Senior Center de Woodside Ave.

Artículo traducido por Connor Hollison