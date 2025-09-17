Los condados de Summit y Wasatch levantan las restricciones de incendios a medida que el clima se enfría

Los condados de Summit y Wasatch ya no están bajo restricciones de incendios, excepto en las áreas no incorporadas del condado de Summit controladas por el Distrito de Bomberos de Park City. Las restricciones de incendios de Nivel 1 se mantienen para esas áreas.

El silvicultor estatal de Utah, Jamie Barnes, dice que a pesar de que el estado ha visto algunas mejoras, las condiciones siguen siendo secas. Solo se necesita una sola chispa para iniciar un incendio forestal.

Las restricciones de Nivel 1 prohíben los fuegos artificiales, los objetivos explosivos y los fuegos abiertos , excepto en campamentos establecidos.

Violar estas restricciones de incendios es ilegal y se castiga con hasta 6 meses de cárcel y multas de hasta $1,000.

Las restricciones permanecerán en vigor hasta que sean rescindidas por Barnes o la Oficina de Administración de Tierras de Utah.

Artículo traducido por Connor Hollison