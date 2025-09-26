Recycle Utah ayudará a los residentes del condado de Summit a desechar residuos peligrosos
The Bicycle Collective y Sunrise Rotary también estarán allí, aceptando bicicletas en cualquier condición.
Los residentes del condado de Summit pueden deshacerse de sus residuos peligrosos este fin de semana.
El sábado, Recycle Utah estará en el estacionamiento Silver King de Park City Mountain de 9 a.m. a 1 p.m.
La organización sin fines de lucro aceptará pintura vieja, aceite de motor, anticongelante, baterías, gasolina, limpiadores domésticos, fertilizantes, cilindros de propano y otros residuos electrónicos y químicos. Se aceptarán colchones por una tarifa de $20.
Se venderán para financiar los programas de caridad de la organización o se donarán. El punto de entrega es solo para residentes. No se aceptarán residuos comerciales.
Artículo traducido por Connor Hollison