Recycle Utah ayudará a los residentes del condado de Summit a desechar residuos peligrosos

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 26, 2025 at 4:00 AM MDT
Park City Sunrise Rotary volunteers collect paints, cleaners and poisons for Hazardous Waste Day collection on April 26, 2025.
Kristine Weller
/
KPCW
Voluntarios de Park City Sunrise Rotary recogen pinturas, limpiadores y venenos para la recolección del Día de Residuos Peligrosos el 26 de abril de 2025.

Los residentes del condado de Summit pueden deshacerse de sus residuos peligrosos este fin de semana.

El sábado, Recycle Utah estará en el estacionamiento Silver King de Park City Mountain de 9 a.m. a 1 p.m.

La organización sin fines de lucro aceptará pintura vieja, aceite de motor, anticongelante, baterías, gasolina, limpiadores domésticos, fertilizantes, cilindros de propano y otros residuos electrónicos y químicos. Se aceptarán colchones por una tarifa de $20.

The Bicycle Collective y Sunrise Rotary también estarán allí, aceptando bicicletas en cualquier condición.

Se venderán para financiar los programas de caridad de la organización o se donarán. El punto de entrega es solo para residentes. No se aceptarán residuos comerciales.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
