Kouri Richins hace una tercera solicitud de fianza, citando nuevas pruebas

Kouri Richins fue arrestada en mayo de 2023 en relación con la muerte por sobredosis de fentanilo de su esposo Eric Richins. Se le ha negado la fianza en dos ocasiones.

El 2 de octubre, sus abogados presentaron otra solicitud para su liberación antes de un juicio por asesinato programado para febrero de 2026.

"Ha salido a la luz nueva evidencia que va al meollo de las alegaciones del estado de que la Sra. Richins envenenó a su esposo con fentanilo", afirman los documentos judiciales.

Los fiscales del condado de Summit alegan que Richins compró fentanilo en al menos dos ocasiones a un ama de llaves que empleaba.

Ahora, los abogados defensores de Richins dicen que el hombre que supuestamente le vendió fentanilo al ama de llaves lo niega.

En declaraciones juradas, el hombre afirma que le vendió a la ama de llaves OxyContin, no fentanilo, a principios de 2022, justo antes de que Eric Richins muriera.

También dice que le dijo esto a los fiscales en abril de este año.

"Me preguntaron por qué les había dicho anteriormente a los oficiales que le había vendido [a la ama de llaves] fentanilo", dijo en una de las declaraciones del 10 de septiembre. "Les dije que no recordaba haber dicho eso y que me estaba 'desintoxicando' durante esa entrevista y estaba 'fuera de mí'".

El equipo de la defensa dice que eso es "evidencia exculpatoria", lo que significa que apoya la inocencia de Richins. Se enteraron de esto mientras se preparaban para el juicio durante el mes pasado y dicen que los fiscales deberían haberlo compartido de inmediato.

Los abogados defensores quieren que la corte ordene a los fiscales entregar cualquier evidencia adicional, incluidas todas las comunicaciones con el hombre.

La Oficina del Fiscal del Condado de Summit se negó a comentar y tiene dos semanas para responder a las mociones.

