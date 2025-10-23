Se fija apertura en noviembre para las viviendas asequibles en Quinn's Junction

Crandall Capital está dando los toques finales a dos edificios con una combinación de viviendas y locales comerciales en Quinn’s Junction.

Estos serán los primeros edificios en abrir como parte del desarrollo Studio Crossing.

El desarrollador Gary Crandall dijo que su equipo está en conversaciones con posibles restauradores y pequeños mercados boutique.

"No es lo suficientemente grande como para tener un Trader Joe's o algo así", dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 22 de octubre. "Estamos hablando de algunos dentistas, o como un área de bar de cata de vinos... salones de uñas. Así que toda una variedad de cosas".

Cuando esté completo, el proyecto contará con 60,000 pies cuadrados de espacio comercial.

La mitad de las viviendas asequibles estará lista el próximo mes, y una ceremonia de inauguración está programada para el 7 de noviembre.

Con el tiempo, habrá 208 apartamentos para la fuerza laboral de la zona, 50 casas (townhomes) de 3 y 4 dormitorios y alrededor de 50 condominios de 2 y 3 dormitorios.

Los condominios y casas adosadas se venderán a precio completo. Crandall dijo que el precio de mercado para las casas adosadas ronda los $1.5 millones.

Los apartamentos asequibles están destinados a personas que ganan entre el 60% y el 80% del ingreso medio en el Condado de Summit.

Sin embargo, Crandall dijo que los funcionarios de Park City están permitiendo a los residentes permanecer en su unidad incluso si comienzan a ganar más dinero.

"Por lo general, cuando se habla de vivienda asequible, si alguien está en la categoría del 60 o 70%, una vez que alcanza ese nivel, tiene que mudarse", dijo Crandall. "Realmente desincentiva a la gente a intentar progresar, a conseguir un segundo trabajo o a trabajar horas extra".

Los residentes no perderán su apartamento hasta que alcancen el 120% del ingreso medio del área.

La lista de interesados, según Crandall, tiene más de 200 personas.

La construcción seguirá en curso mientras los residentes comienzan a mudarse. Crandall planea comenzar la construcción del resto de los apartamentos asequibles en la primavera.

Actualmente, los equipos están colocando los cimientos para las casas adosadas a precio de mercado. Después de eso, construirán los condominios.

