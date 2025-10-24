© 2025 KPCW

Halloween llega temprano a la calle principal de Heber

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 24, 2025 at 7:47 AM MDT
Close-up of children with pumpkins bags playing trick or treat outdoors
AnnaStills
/
Adobe Stock
Primer plano de niños con bolsas de calabaza jugando a "truco o trato" al aire libre.

Los residentes pueden celebrar Halloween una semana antes este año en el Festival de Halloween de Heber este viernes.

Los asistentes a "truco o trato" lucirán sus mejores disfraces durante los eventos gratuitos en Main Street Park de 4:30 de la tarde a 6:30 de la tarde.

El festival también contará con un carnaval, un callejón del terror (spook alley), camiones de comida y actuaciones de baile en vivo.

Los boletos para el carnaval cuestan $10 por persona o $40 por familia.

Park City celebrará Halloween la próxima semana en su calle principal con su desfile anual de perros Howl-O-Ween y "truco o trato" en la histórica Main Street.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
