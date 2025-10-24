Halloween llega temprano a la calle principal de Heber
Los residentes pueden celebrar Halloween una semana antes este año en el Festival de Halloween de Heber este viernes.
Los asistentes a "truco o trato" lucirán sus mejores disfraces durante los eventos gratuitos en Main Street Park de 4:30 de la tarde a 6:30 de la tarde.
El festival también contará con un carnaval, un callejón del terror (spook alley), camiones de comida y actuaciones de baile en vivo.
Los boletos para el carnaval cuestan $10 por persona o $40 por familia.
Park City celebrará Halloween la próxima semana en su calle principal con su desfile anual de perros Howl-O-Ween y "truco o trato" en la histórica Main Street.
Artículo traducido por Connor Hollison