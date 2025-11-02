El aire más fresco y las precipitaciones anuncian el inicio de la “temporada de quemas prescritas”

Las quemas prescritas son incendios que se encienden intencionalmente para reducir la vegetación y evitar incendios forestales catastróficos. Este tipo de quemas planificadas son comunes en los pueblos de montaña, pero reconocer una depende realmente de las pistas del contexto.

“Para una persona común, todo parece lo mismo. Pero yo señalaría… la estacionalidad de las cosas”, dijo David Telian, copropietario de Alpine Forestry. “Oficialmente ya salimos de la temporada de incendios y entramos, ya sabes, en la temporada de quemas prescritas.”

Alpine Forestry es una empresa contratista privada que realiza quemas y maneja la vegetación para asociaciones de propietarios en el área de Park City, así como para la propia ciudad.

Sus equipos tienen programadas quemas prescritas cerca del banco de la mina Ontario y en Treasure Hill, además de dos proyectos cerca de Royal Street en Deer Valley.

Los bomberos piden a los residentes que no reporten las quemas prescritas.

“Pero tenemos muchos visitantes aquí, incluso en esta época del año, además de una importante autopista interestatal que atraviesa el valle”, dijo Telian. “Así que no es raro que nuestro centro de despacho local reciba entre 20 y 30 o más llamadas en un solo día, reportando un incendio forestal.”

Las quemas prescritas, incluidas las realizadas por el Servicio Forestal de EE. UU. en las montañas Uinta, pueden continuar hasta que el suelo esté completamente cubierto de nieve.

“En este punto, hay una muy buena probabilidad de que si ves humo en las laderas de las montañas, haya sido encendido intencionalmente y esté siendo manejado por profesionales en el terreno”, dijo Telian. “Simplemente no estamos en condiciones en este momento que favorezcan la ignición y el crecimiento de incendios forestales.”

Sin embargo, dijo que el calendario se ha retrasado debido al clima más seco y las condiciones de inversión térmica.

Según Telian, los equipos de Alpine no realizan quemas en días en que las inversiones en el valle puedan impedir la disipación del humo, ya que eso representaría un problema de calidad del aire.

Utah Fire Info marca algunas, pero no todas, las quemas prescritas en su mapa disponible aquí.

Artículo traducido por Connor Hollison