Dickey amplía su ventaja a 11 votos en la contienda por la alcaldía de Park City

La Oficina del Secretario del Condado de Summit publicó números actualizados el miércoles por la tarde que muestran que el concejal Ryan Dickey ha ampliado ligeramente su ventaja en la contienda por la alcaldía de Park City.

En los números actualizados publicados poco después de las 3 p.m. del miércoles, Dickey tiene 1,701 votos frente a los 1,690 de Rubin. Aunque sigue siendo una contienda reñida, es una diferencia mayor en comparación con los números publicados el martes por la noche, cuando Dickey solo superaba a Rubin por dos votos.

Tanto Dickey como Rubin dijeron a KPCW el miércoles que preferían esperar más información antes de comentar sobre la contienda.

Los resultados de la elección del Concejo Municipal de Park City son más claros. Los resultados del miércoles muestran que la concejal titular Tana Toly tiene una ventaja contundente entre los tres candidatos.

Ella y el recién llegado político Diego Zegarra ocuparán los dos escaños disponibles en el concejo.

Toly dijo que está agradecida por ganar un segundo mandato en su ciudad natal.

“Estoy eufórica por volver al trabajo y realmente avanzar con el compromiso que tengo con mi ciudad natal y con las generaciones futuras, asegurando que Park City siga siendo un lugar habitable para todos nosotros”, dijo. “Estoy muy emocionada en este momento.”

Dijo que está emocionada de pasar los próximos cuatro años trabajando en proyectos que van desde soluciones de transporte hasta la planificación para los Juegos Olímpicos de 2034, y elogió a todos los que participaron en la contienda.

“Realmente me encanta ver a nuevas personas queriendo involucrarse en todo lo que hacemos como comunidad”, dijo. “Simplemente nos hace mucho más fuertes y un mejor lugar para que todos vivamos.”

Zegarra dijo estar agradecido por convertirse en el primer concejal latino en la historia de Park City y poder compartir su perspectiva sobre las preocupaciones de los trabajadores, los jóvenes y los inmigrantes.

“Este momento no pasa desapercibido para mí, y estoy simplemente abrumado por el nivel de confianza y apoyo que la comunidad ha depositado en mí”, dijo.

Dijo que espera trabajar con el concejo durante los próximos cuatro años.

“La perspectiva podría ser ‘los locales primero; los visitantes, bienvenidos’”, dijo. “Quiero asegurarme de que estamos priorizando la asequibilidad y la sostenibilidad en el trabajo que realizaremos en los próximos años.”

El concejal Jeremy Rubell no tuvo éxito en su intento por un segundo mandato. No estuvo disponible el miércoles por la tarde, pero en un comunicado en su sitio web , dijo que servir en el Concejo Municipal de Park City “ha sido un honor”.

“He felicitado a los dos candidatos y me he ofrecido como recurso de aquí en adelante”, escribió. “Insto al futuro concejo municipal a escuchar, a mantener debates saludables y a poner a los residentes primero.”

Aproximadamente el 63% de los residentes elegibles de Park City —alrededor de 3,400 de los 5,400 votantes registrados— acudieron a las urnas este noviembre.

Aunque todas las boletas ya han sido procesadas, los resultados aún no son definitivos.

La oficina del secretario todavía necesita verificar algunas firmas, un proceso conocido como “curación” de boletas. Además, es posible que aún lleguen más boletas desde el extranjero. Eso significa que los números podrían fluctuar ligeramente antes de que los resultados se hagan oficiales el 18 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison