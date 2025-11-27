Esquiadores de Utah nombrados para el equipo de la Copa de Biatlón de EE. UU.

Dos habitantes de Utah están incluidos en el equipo de ocho personas que representará a los EE. UU. en las Copas de la IBU este año.

Lina Farra, originaria de Wasatch Back, competirá en las dos primeras competiciones de la Copa de la IBU a partir del 4 de diciembre. Su compañero de Utah, Vincent Bonacci de Salt Lake City, también comenzará en los eventos de la IBU.

El Biatlón es una mezcla de esquí nórdico y tiro con rifle . Los esquiadores corren alrededor de una pista y se detienen para disparar a cinco objetivos. La distancia y el número de paradas varían según el género y la distancia de la carrera.

Ocho esquiadores más fueron nombrados para el equipo de la Copa del Mundo y competirán en la Copa del Mundo BMW IBU a partir del 29 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison