Esquiadores de Utah nombrados para el equipo de la Copa de Biatlón de EE. UU.

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 27, 2025 at 2:41 AM MST
Kaisa Bosek USA at the shooting range during the Biathlon Single Mixed Relay at Les Tuffes Nordic Centre in France. The Winter Youth Olympic Games, Lausanne, Switzerland, Sunday 12 January 2020.
Simon Bruty for OIS
ARCHIVO - Kaisa Bosek (EE. UU.) en el campo de tiro durante el Relevo Mixto Individual de Biatlón en el Centro Nórdico Les Tuffes en Francia. Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, Lausana, Suiza, domingo 12 de enero de 2020.

U.S. Biathlon ha anunciado los 16 atletas que representarán a los Estados Unidos en las competiciones de la Copa del Mundo y la Copa de la Unión Internacional de Biatlón este año.

Dos habitantes de Utah están incluidos en el equipo de ocho personas que representará a los EE. UU. en las Copas de la IBU este año.

Lina Farra, originaria de Wasatch Back, competirá en las dos primeras competiciones de la Copa de la IBU a partir del 4 de diciembre. Su compañero de Utah, Vincent Bonacci de Salt Lake City, también comenzará en los eventos de la IBU.

El Biatlón es una mezcla de esquí nórdico y tiro con rifle. Los esquiadores corren alrededor de una pista y se detienen para disparar a cinco objetivos. La distancia y el número de paradas varían según el género y la distancia de la carrera.

Ocho esquiadores más fueron nombrados para el equipo de la Copa del Mundo y competirán en la Copa del Mundo BMW IBU a partir del 29 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison
