Se recuerda a los residentes de Wasatch Back que retiren los contenedores de basura durante las tormentas de nieve

Antes de que la nieve cubra el área, Republic Services está recordando a los residentes qué hacer con sus botes de basura cuando llega una tormenta.

Ashlee Cawley de Republic Services dijo que la carga de trabajo de recolección de basura aumenta durante los días festivos a medida que la gente viaja a los condados de Summit y Wasatch. Dijo que contratan más personal en esta época del año debido a eso, pero el clima es el desafío más grande.

"Simplemente tener algo de nieve en su carrito, en su contenedor, que tal vez se congele o se derrita, nos añade peso adicional, por lo que afecta la seguridad", dijo Cawley.

Por lo tanto, recomienda a los lugareños que se aseguren de que la tapa de su bote de basura esté firmemente cerrada antes de sacarla. Eso significa no llenarla en exceso.

Cawley dijo que, si se esperan nevadas, es mejor no sacar los botes de basura la noche anterior a la recolección.

"Enfatizo fuertemente, no dejen su carrito afuera durante la noche, porque puede congelarse. Puede quedarse atascado en la nieve. Puede quedar enterrado bajo la nieve, y ni siquiera lo veremos", dijo.

En su lugar, ponga el bote en la acera por la mañana y evite dejarlo en la nieve.

Cawley dijo que hay algunos casos en los que las tormentas impiden que los camiones recogen los residuos durante días. Si ese es el caso, dijo, continúe recogiendo el contenedor de basura y sáquelo por la mañana. Los camiones de Republic Services recolectan de 7 a.m. a 7 p.m., por lo que si la recolección no ha ocurrido para entonces, se ha retrasado.

Cawley también señaló que la nieve puede cambiar los horarios habituales de recolección.

"Si está nevando o hay una tormenta, seguimos a las quitanieves, por lo que coordinamos con ellas", dijo. "Usted puede estar acostumbrado a que su basura o reciclaje sea recogido a las 10 a.m. y ese día vamos a venir a las 3 p.m. porque la quitanieves vino más tarde ese día".

Los residentes pueden recibir notificaciones de Republic Services para mantenerse informados sobre los retrasos. Envíe un correo electrónico a summitcounty@republicservices.com para inscribirse.

Artículo traducido por Connor Hollison