Park City Mountain abrirá para la temporada de invierno el 5 de diciembre

Con la nieve cayendo finalmente, Park City Mountain abrirá para la temporada 2025-2026 el 5 de diciembre.

Es dos semanas más tarde de lo que el centro turístico había esperado. La nevada en el norte de Utah está por detrás de las normas históricas , y las temperaturas suaves han impedido la fabricación de nieve .

Una tormenta de nieve y un frente frío durante el fin de semana cambiaron eso.

Park City Mountain programó la apertura de los remontes en sus dos áreas base primarias, Mountain Village y Canyons Village, a las 9 a.m. Dos áreas base significan dos primeras sillas.

La gran inauguración de la nueva Telecabina Sunrise, que reemplaza al telesilla del mismo nombre, cerca del Pendry en Canyons, será a las 8:30 a.m.

El centro turístico dijo que los primeros 250 invitados en la fila de la telecabina recibirán un pin conmemorativo.

En cuanto a las pistas, los equipos de superficie de nieve de Park City están priorizando las colinas de conejos (bunny hills), Homerun, Kokopelli y el parque de terreno Three Kings para el día de apertura.

Alta Ski Area y Sundance Mountain Resort también abrirán para el invierno el 5 de diciembre.

Deer Valley Resort aún no ha anunciado su nueva fecha de apertura.

El último día para comprar el Epic Pass y los Epic Day Passes, que proporcionan acceso a centros turísticos propiedad de Vail como Park City Mountain, es el 4 de diciembre.

La fecha límite para el Ikon Pass es el 11 de diciembre.

Artículo traducido por Connor Hollison