Park City Mountain abrirá para la temporada de invierno el 5 de diciembre

KPCW | By Connor Thomas
Published December 1, 2025 at 4:17 PM MST
Jack Loosmann
/
Park City Mountain
Un fabricante de nieve encuentra entre las "ballenas" blancas de nieve artificial antes de la temporada 2025-2026 en Park City Mountain.

También cortará la cinta de la nueva telecabina Sunrise en Canyons Village este viernes.

Con la nieve cayendo finalmente, Park City Mountain abrirá para la temporada 2025-2026 el 5 de diciembre.

Es dos semanas más tarde de lo que el centro turístico había esperado. La nevada en el norte de Utah está por detrás de las normas históricas, y las temperaturas suaves han impedido la fabricación de nieve.

Una tormenta de nieve y un frente frío durante el fin de semana cambiaron eso.

Park City Mountain programó la apertura de los remontes en sus dos áreas base primarias, Mountain Village y Canyons Village, a las 9 a.m. Dos áreas base significan dos primeras sillas.

La gran inauguración de la nueva Telecabina Sunrise, que reemplaza al telesilla del mismo nombre, cerca del Pendry en Canyons, será a las 8:30 a.m.

El centro turístico dijo que los primeros 250 invitados en la fila de la telecabina recibirán un pin conmemorativo.

En cuanto a las pistas, los equipos de superficie de nieve de Park City están priorizando las colinas de conejos (bunny hills), Homerun, Kokopelli y el parque de terreno Three Kings para el día de apertura.

Alta Ski Area y Sundance Mountain Resort también abrirán para el invierno el 5 de diciembre.

Deer Valley Resort aún no ha anunciado su nueva fecha de apertura.

El último día para comprar el Epic Pass y los Epic Day Passes, que proporcionan acceso a centros turísticos propiedad de Vail como Park City Mountain, es el 4 de diciembre.

La fecha límite para el Ikon Pass es el 11 de diciembre.

Artículo traducido por Connor Hollison
