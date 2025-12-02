Acreedores extranjeros que proponen vender el quebrado Wohali son acusados de préstamos 'descuidado'

La Corte de Bancarrota de EE. UU. en el Distrito de Utah está deliberando sobre el futuro del complejo turístico Wohali en Coalville después de escuchar 10 horas de debate durante tres días antes del Día de Acción de Gracias.

Wohali se acogió a las protecciones de bancarrota del Capítulo 11 en agosto para reestructurar al menos $100 millones en deudas . Aunque algunas empresas logran crear nuevos planes de negocios después de acogerse al Capítulo 11, Wohali podría ser vendida en su lugar.

La Jueza de Bancarrota Peggy Hunt ha nombrado al empresario Matt McKinlay como síndico para administrar el complejo durante su bancarrota.

Ahora él está buscando un préstamo aprobado por la corte para preservar el campo de golf de Wohali y cualquier otro activo y luego establecer una venta para marzo de 2026.

El acreedor más grande —y más misterioso— de Wohali quiere prestarle el dinero a McKinlay.

Se trata de un grupo de no residentes que utilizan el Programa de Inversores Inmigrantes EB-5 del gobierno federal, llamado EB5AN Wohali Utah Fund XV. El programa permite a los prestamistas obtener una visa o green card si invierten suficiente dinero y crean al menos 10 puestos de trabajo.

Las identidades de los prestamistas EB-5 no se conocen, pero afirman que Wohali ya les debe más de $85 millones.

Algunas personas que compraron solares en Wohali y Doug Bergeron, un prominente multimillonario de Park City, se oponen a los términos del préstamo de EB-5 y cada uno propone los suyos.

Bergeron y los propietarios de los lotes de Wohali acusan a los prestamistas EB-5 de intentar aprovechar su estatus como los acreedores más importantes para comprar el complejo a bajo precio en una "venta relámpago" en marzo.

El abogado de los propietarios de los lotes, Jason Hardin, dijo al juez el 24 de noviembre que cree que una investigación más a fondo desenterrará una "conducta inequitativa" por parte de los prestamistas EB-5.

Sus clientes alegan que los acreedores extranjeros prestaron dinero de forma descuidada a Wohali para poder obtener el máximo número de visas, sin asegurarse de que el dinero se gastara bien.

"Los prestamistas EB-5 entregaron descuidadamente sumas masivas a Wohali y sus afiliados para obtener la mayor cantidad de visas para sus socios inversores limitados posible, en lugar de hacer algo para asegurar que Wohali estuviera gastando el dinero prestado de manera razonable", afirman los documentos judiciales de los propietarios de los lotes.

Bergeron está de acuerdo y añadió que una venta en marzo no alcanzaría el precio más alto, en parte porque el campo de golf de Wohali estaría bajo la nieve.

McKinlay testificó que al principio tenía la misma preocupación, pero ahora está convencido de que puede comercializarse de manera efectiva, incluso con amplias imágenes de drones. Dijo que ya hay seis compradores interesados.

Bergeron, quien hizo su dinero vendiendo terminales de pago con tarjeta de crédito VeriFone y desarrolló la mansión de Deer Valley en "Mountainhead" de HBO, quiere comprar Wohali él mismo .

El abogado de EB-5, Michael Johnson, señaló que Bergeron no tenía legitimación en el caso de bancarrota hasta dos días antes de que comenzara el testimonio el 19 de noviembre.

Bergeron compró el reclamo de una compañía petrolera contra Wohali por aproximadamente $2,900 por $2,000.

"Para mitigar las preocupaciones declaradas de Bergeron sobre la obtención de la máxima recuperación por parte de los acreedores en este caso, EB-5 está preparado para remitir $2,944.53 a Bergeron de inmediato para satisfacer sus reclamos en su totalidad", testificó el representante de EB-5, Michael Schoenfeld, en documentos judiciales.

La abogada de McKinlay, Ellen Ostrow, dijo que es raro que un negocio en bancarrota tenga tantas ofertas de préstamo, pero que EB-5 sigue ofreciendo el mejor trato.

"Hemos recibido múltiples quejas sobre la conducta y las acciones pre-petición de EB-5, y el síndico se las ha tomado en serio y las ha investigado", dijo a la corte al comienzo del testimonio. Ostrow enfatizó repetidamente que el papel de McKinlay es ejercer el juicio comercial, "y él ha ejercido apropiadamente ese juicio comercial".

Hunt dijo que revisaría los términos de los préstamos en competencia antes de emitir un fallo. La próxima fecha de Wohali en la corte de bancarrota es el miércoles 3 de diciembre.

El valor de mercado del complejo está en disputa.

Según McKinlay, las estimaciones de los corredores han oscilado entre $50 millones y $150 millones por toda la propiedad.

Dijo que hubo dos tasaciones formales antes de su nombramiento como síndico en abril y en agosto. Valoraron Wohali en $147 millones y $67 millones respectivamente; EB-5 encargó la tasación menor.

A medida que McKinlay ha solicitado ofertas iniciales de subasta, dijo que ninguna ha superado los $85 millones que se le deben a EB-5. Es por eso que los acreedores extranjeros están a punto de adquirir Wohali en una subasta.

Según el abogado de McKinlay, Wohali tenía 55 empleados hasta septiembre de 2025, en su mayoría para el campo de golf.

Artículo traducido por Connor Hollison