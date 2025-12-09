El resort en bancarrota de Coalville obtiene un préstamo para pagar la deuda de infraestructura

El último problema de Wohali se refiere a la deuda por la construcción de infraestructura para la ciudad de Coalville.

Cuando Coalville dio luz verde al campo de golf y al desarrollo residencial hace casi cinco años , sus desarrolladores acordaron reforzar la infraestructura local, especialmente el alcantarillado de la ciudad .

Wohali decidió pagarlo a través de distritos de infraestructura pública, o PID, que emitieron millones de dólares en bonos que el resort eventualmente tendría que pagar.

Saltando a agosto de 2025, el resort de golf al oeste de la Interestatal 80 se declara en bancarrota.

Luego, el 1 de diciembre, incumplió un pago de $3.3 millones para reembolsar al PID por el sistema de alcantarillado. Y el abogado Matthew Cox dijo el mes pasado que si no se le pagaba al PID, la ley de Utah exige que se ejecute la hipoteca de Wohali, que necesita cumplir sus promesas a Coalville.

La Jueza de Bancarrota Peggy Hunt autorizó un préstamo de más de $4 millones el 8 de diciembre, lo que permite a Wohali y a sus otros acreedores evitar la ejecución hipotecaria.

El dinero cubrirá el pago del PID y otros gastos urgentes como la nómina del campo de golf.

Múltiples partes estaban luchando por ser el prestamista, ya que el prestamista podría ser el primero en la fila para ser reembolsado después de que Wohali sea reestructurado o vendido.

El fiduciario de Wohali, Matt McKinlay, a quien Hunt nombró para guiar la propiedad a través de la bancarrota, eligió un préstamo del grupo de inversores extranjeros que ya son el principal acreedor del resort.

La jueza revisó su decisión y le dio el visto bueno.

"Estoy determinando que el fiduciario ha ejercido un juicio comercial razonable al entrar en esto, no es que sea el [mejor préstamo] posible, pero es razonable que haya tomado la decisión que tomó", dijo Hunt durante el fallo del 8 de diciembre.

Otros acreedores impugnaron el préstamo de los acreedores extranjeros. A los acreedores en competencia les preocupa que los inversores extranjeros quieran una subasta rápida de bancarrota donde estarían en una buena posición para tomar el control de la propiedad.

Los términos de préstamo en competencia habrían permitido a otros acreedores, como el empresario Doug Bergeron, adelantarse a los acreedores extranjeros en lo que respecta al reembolso.

Quienquiera que sea el primero en la fila para que se le pague tiene la ventaja si Wohali es subastado, y Bergeon ya ha dicho que quiere comprarlo.

Pero a McKinlay le preocupaba que la lucha por el primer lugar le costaría más a la propiedad en bancarrota a largo plazo, por eso eligió el préstamo de los inversores extranjeros.

Bergeron hizo una oferta final en el último momento, pero el abogado de McKinlay dijo que la oferta de Bergeron seguía siendo más cara y menos flexible.

Durante las últimas dos semanas de testimonio, Bergeron y los abogados de los futuros propietarios de viviendas de Wohali plantearon preocupaciones sobre los inversores extranjeros desconocidos y alegaron que descuidaron inyectar dinero a Wohali para obtener tarjetas de residencia o visas.

Hunt tomó nota de su testimonio, pero indicó que podría no ser relevante para el tema del préstamo que ella estaba decidiendo.

"Incluso si es relevante, la evidencia hasta la fecha no establece las alegaciones de los propietarios. Puede ser que los propietarios puedan establecer lo contrario en una fecha posterior, pero no es una base para denegar la moción hoy", dijo.

Hunt enfatizó que estaba emitiendo un fallo "interino". Eso significa que no es la última palabra sobre dónde obtendrá Wohali el dinero que necesita durante la bancarrota.

Habiendo evitado hasta ahora a Bergeron y a los otros retadores, los inversores extranjeros siguen en la mejor posición para comprar el resort si llega a ese punto. La próxima fecha judicial es el 22 de enero.

Wohali solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en agosto, lo que generalmente significa reestructurar sus deudas para pagar a los acreedores, a diferencia del Capítulo 7, que es la ruta más directa hacia una venta.

Los abogados de los acreedores extranjeros han sugerido desde el principio que Wohali se dirige a una venta de todos modos. El fiduciario testificó previamente que hay al menos seis partes interesadas en comprar el campo de golf y el resort residencial.

Artículo traducido por Connor Hollison