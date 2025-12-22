Park City inaugura el proyecto de vivienda asequible Engine House

La alcaldesa Nann Worel y el desarrollador local Rory Murphy inauguraron oficialmente el complejo Engine House el viernes 19 de diciembre.

Murphy y la ciudad se asociaron en este proyecto que incluye 99 unidades de alquiler asequible y 24 unidades a precio de mercado. Engine House también ofrece una sala de juegos, gimnasio y una casa club en el último piso.

La ciudad aprobó en 2023 el proyecto en Homestake Road, cerca del Kimball Art Center y el Boneyard Saloon.

Park City acordó arrendar el terreno, que originalmente era un estacionamiento de tierra , a J. Fisher Company —socio de la ciudad y desarrollador del proyecto a través de una asociación público-privada— por 1 dólar al día durante 99 años.

Originalmente se programó la apertura de Engine House para este verano, pero los trabajos de remediación del suelo en la propiedad retrasaron el cronograma.

En septiembre, más de 500 personas estaban en la lista de espera para mudarse.

Además del desarrollo de viviendas, Park City reconstruyó Homestake Road para hacer que el área circundante sea más transitable y habitable.

