© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Park City inaugura el proyecto de vivienda asequible Engine House

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 22, 2025 at 6:10 AM MST
Park City Mayor Nann Worel and local developer Rory Murphy cut the ribbon on the Engine House project Dec. 19, 2025.
Tanzi Propst
/
Park City Municipal
La alcaldesa de Park City, Nann Worel, y el desarrollador local Rory Murphy inauguraron oficialmente el proyecto Engine House el 19 de diciembre de 2025.

El proyecto de vivienda pública asequible más nuevo y grande de Park City ha abierto oficialmente.

La alcaldesa Nann Worel y el desarrollador local Rory Murphy inauguraron oficialmente el complejo Engine House el viernes 19 de diciembre.

Murphy y la ciudad se asociaron en este proyecto que incluye 99 unidades de alquiler asequible y 24 unidades a precio de mercado. Engine House también ofrece una sala de juegos, gimnasio y una casa club en el último piso.

La ciudad aprobó en 2023 el proyecto en Homestake Road, cerca del Kimball Art Center y el Boneyard Saloon.

Park City acordó arrendar el terreno, que originalmente era un estacionamiento de tierra, a J. Fisher Company —socio de la ciudad y desarrollador del proyecto a través de una asociación público-privada— por 1 dólar al día durante 99 años.

Originalmente se programó la apertura de Engine House para este verano, pero los trabajos de remediación del suelo en la propiedad retrasaron el cronograma.

En septiembre, más de 500 personas estaban en la lista de espera para mudarse.

Además del desarrollo de viviendas, Park City reconstruyó Homestake Road para hacer que el área circundante sea más transitable y habitable.

Artículo traducido por Connor Hollison

A few of the front of Engine House. The development opened its doors December 2025.
1 of 4  — Engine House Park City.jpg
A few of the front of Engine House. The development opened its doors December 2025.
Tanzi Propst / Park City Municipal
The inside of one of the Engine House units.
2 of 4  — Engine House room.jpg
The inside of one of the Engine House units.
Tanzi Propst / Park City Municipal
A reading corner at the Engine House development in Park City.
3 of 4  — Engine House Library.jpg
A reading corner at the Engine House development in Park City.
Tanzi Propst / Park City Municipal
Engine House is located on Homestake Road. The building officially opened in December 2025.
4 of 4  — Engine House Park City Housing
Engine House is located on Homestake Road. The building officially opened in December 2025.
Connor Thomas / KPCW

Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver