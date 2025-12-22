Recycle Utah sugiere planificar las entregas durante el pico de las festividades

Recycle Utah opera con horarios limitados durante las festividades y pide a los residentes locales que planifiquen antes de visitarlos.

El centro de reciclaje estará cerrado en Nochebuena y Navidad, el 24 y 25 de diciembre. Reabrirá el 26 de diciembre a las 9 a.m.

El centro también cerrará el día de Año Nuevo y reabrirá a las 9 a.m. el 2 de enero de 2026.

La portavoz de Recycle Utah, Chelsea Hafer, señaló que esta es una de las épocas más concurridas del año para la organización sin fines de lucro.

“Normalmente tenemos una fila que puede llegar hasta Kearns [Blvd.], así que prepárense para esperar”, comentó. “Si pueden conservar su reciclaje hasta la segunda semana de enero, háganlo para no tener que esperar en la fila”.

No está permitido mantener el motor encendido mientras el vehículo está detenido en el condado de Summit, por lo que Hafer pidió a las personas que apaguen sus motores mientras esperan para reciclar.

También recomendó clasificar los materiales reciclables antes de llegar.

“Tengan listo su contenedor de plásticos, su contenedor de papel y desarmen todas sus cajas de cartón”, dijo.

Recycle Utah puede procesar residuos de comida para compostaje, pero no árboles de Navidad.

Hafer mencionó que los residentes locales que deseen retribuir también son bienvenidos como voluntarios en Recycle Utah durante las vacaciones o pueden hacer donaciones a la organización sin fines de lucro.

Artículo traducido por Connor Hollison