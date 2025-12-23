La concejal de Park City, Tana Toly, mira hacia las prioridades de 2026 en tráfico, conservación y vivienda

Tras enterarse de que el concejal Ryan Dickey se postularía para la alcaldía, Tana Toly decidió que tenía otros cuatro años en ella para seguir sirviendo en el concejo.

“Después de que la alcaldesa [Nann Worel] decidiera que no se postularía, Ryan y yo tuvimos una conversación al respecto, y apoyé la candidatura de Ryan desde el principio”, dijo Toly el lunes en el programa “Local News Hour” de KPCW. “Tuvimos grandes conversaciones al respecto, y estoy muy emocionada de tenerlo como nuestro alcalde y espero trabajar con él. Hemos tenido una relación increíble durante los últimos cuatro años y trabajamos muy bien juntos”.

Uno de los primeros puntos a tratar en enero será la selección de un residente para cubrir el resto del mandato no cumplido de Dickey en el concejo. Una vez hecho esto, Toly dice que pueden empezar a clasificar las solicitudes e iniciar el proceso de contratación de un nuevo administrador municipal.

En cuanto a los últimos cuatro años, Toly dice estar orgullosa de que la ciudad haya podido cerrar la servidumbre de conservación de Treasure Hill por 64 millones de dólares y 105 acres, protegiendo permanentemente las laderas occidentales de Old Town.

“Me gusta decir que es nuestra exportación. Nuestra naturaleza es nuestra exportación”, afirmó. “Y para seguir teniendo una economía realmente próspera, vamos a necesitar seguir garantizando que la naturaleza esté protegida”.

El concejo también apoya la protección de la mayor parte de la compra de Clark Ranch como espacio abierto, dejando 10 acres disponibles para el desarrollo y otros 5 acres como una zona de amortiguamiento de espacio abierto.

“Estamos entusiasmados por aplicar la servidumbre de conservación de la tierra en eso, y por seguir adelante con la Alexander Company para establecer algún tipo de vivienda asequible, vivienda para la fuerza laboral o vivienda accesible”, dijo Toly. “No estamos exactamente seguros de cómo se verá todo eso en los 10 acres restantes”.

De cara al futuro, Toly espera ver el inicio de la construcción de un nuevo centro para personas mayores en City Park, aprobar e implementar un Plan del Área de Main Street y trabajar en mitigar el tráfico en la ciudad.

“El tráfico es algo en lo que simplemente vas pelando las capas de la cebolla e intentas aplicar soluciones pequeñas”, comentó. “Y creo que, de hecho, hemos hecho bastante con el tráfico y el transporte. Hay mucho más por hacer. Y en estos próximos cuatro años, creo que este primer año necesitamos un estacionamiento disuasorio (park-and-ride); tenemos Gordo, tenemos Richardson Flat, y se trata de empezar las obras y asegurar realmente que la próxima temporada tengamos, ya sabe, 500 espacios más para que la gente estacione antes de tener que entrar a la ciudad”.

El nuevo alcalde y los concejales prestarán juramento en una ceremonia el lunes 5 de enero a las 4 p.m. al aire libre en la Bob Wells Plaza, justo debajo de la alcaldía.

Artículo traducido por Connor Hollison