Abogado local compite por el puesto vacante en el concejo del condado por Snyderville Basin

Christie Babalis, residente de Snyderville Basin, es una recién llegada a la política con un extenso currículum tras haber trabajado en la industria del esquí y servido en juntas directivas de organizaciones locales sin fines de lucro.

La abogada nació y creció en Salt Lake City y ha vivido en el área de Park City durante más de dos décadas.

Babalis es actualmente asesora legal corporativa de Pacific Group Resorts, que posee o tiene la propiedad mayoritaria de seis áreas de esquí en América del Norte, incluyendo Jay Peak en Vermont. Comenzó su carrera trabajando para los propietarios de The Canyons.

“Es una combinación interesante, porque he trabajado y visto las presiones desde la perspectiva de un centro de esquí, y he vivido y criado a una familia aquí, así que he visto las presiones desde la perspectiva de la comunidad”, dijo Babalis. “Las cosas han cambiado mucho desde que vivo aquí a principios de los años 2000”.

El concejal del condado de Summit, Chris Robinson, quien actualmente ocupa el asiento del Distrito 4 que busca Babalis, anunció el 17 de diciembre que no se postularía para la reelección.

Babalis dijo que se postula por el deseo de servir a la comunidad. Se presenta como demócrata.

El anuncio de su campaña el viernes dice que ofrece una “visión impulsada por soluciones” para el futuro, “enfocada en la mitigación del crecimiento, mejoras en el tráfico y la preservación de espacios abiertos”.

Dijo que está a favor de un crecimiento inteligente, no desenfrenado, especialmente con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Lo ve como una oportunidad para arreglar la infraestructura deficiente, especialmente en el corredor de la Ruta Estatal 224.

“Siento esa presión todos los días, la de ese tráfico que intenta ir desde el pueblo hacia Kimball Junction, y eso va a empeorar. En mi opinión, es casi insostenible en este momento”, afirmó. “Creo que el tráfico simplemente ha disminuido la calidad de vida en Park City”.

Más que eso, es un problema de seguridad para las personas en las carreteras y para la fauna cercana. Babalis dijo que quiere ayudar a que los humanos coexistan con el paisaje natural que los atrajo aquí.

Actualmente forma parte de la junta directiva de Park City Ski & Snowboard, y fue miembro de las juntas de Recycle Utah y de la Image Reborn Foundation, que atiende a mujeres con cáncer de mama.

En su vida profesional, Babalis ha sido asesora interna en American Skiing Company, Talisker Corporation, empresas de software de ingeniería y empresas de experiencia del cliente en línea y cadena de suministro.

Los candidatos pueden registrarse para postularse a cargos del condado de Summit desde las 8 a.m. del 2 de enero hasta las 5 p.m. del 8 de enero.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison