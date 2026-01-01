Una demanda alega pagos y contabilidad "cuestionables" por parte del liderazgo de un club de hockey

Ben Arnold, residente del condado de Summit, cree que los registros del club de hockey sin fines de lucro podrían mostrar "posibles beneficios privados o problemas de autogestión" o violaciones ante el IRS.

Park City Ice Miners (PCIM) ha solicitado a un tribunal que desestime la demanda que Arnold presentó inicialmente en octubre. El club afirma que la demanda busca "difamar" a la junta directiva del club de hockey y a su presidente, Matt Prucka.

Sin embargo, tras esa solicitud inicial en el Tribunal del Tercer Distrito, Arnold reafirmó su postura en una denuncia enmendada el 12 de diciembre, alegando que él y uno de sus hijos han enfrentado represalias debido a las preocupaciones que ha planteado.

“Me están pintando como esta persona que intenta dañar a la organización, cuando en realidad estoy tratando de salvarla”, dijo a KPCW en una entrevista el 29 de diciembre. “Porque no hay registros; ni siquiera sabemos si es solvente, dadas las obligaciones potenciales que ni siquiera se reconocen debido a la forma en que llevan la contabilidad de caja”.

PCIM no ha presentado una respuesta a las nuevas alegaciones, y Prucka no respondió a las solicitudes de comentarios de KPCW el 26 y 29 de diciembre.

Por su parte, el club de hockey ha calificado las peticiones de Arnold como una "expedición de pesca" (búsqueda de pruebas sin fundamento). Sus documentos judiciales anteriores afirman que las "vagas alegaciones de Arnold... ocultan su verdadero deseo: una intrusión generalizada en las cuentas bancarias personales y las finanzas del Sr. Prucka".

Arnold afirma que Prucka utilizó sus cuentas personales para asuntos de PCIM: específicamente, su cuenta personal de Venmo.

La organización de hockey sin fines de lucro declara que sirve a más de 165 jugadores.

Arnold acusa a Prucka de usar su Venmo personal para cobrar las cuotas del equipo y las compras de mercancía, en lugar de utilizar un software que hubiera depositado el dinero en la cuenta de PCIM en Zions Bank.

La denuncia más reciente alega que más de $273,000 pasaron por el Venmo @mprucka durante los últimos dos años, pero que las transacciones no fueron anotadas correctamente en el Formulario 990 de PCIM, el documento del IRS donde las organizaciones sin fines de lucro divulgan públicamente sus finanzas.

La disputa legal no se centra tanto en si esos fondos se usaron o contabilizaron correctamente, sino en si PCIM proporcionó a Arnold todos los documentos contables que legalmente tiene derecho a revisar.

El club de hockey sostiene que ha entregado todo lo que Arnold tiene permitido recibir. Arnold está pidiendo al tribunal que obligue a PCIM a entregar más.

“Ya sabíamos antes de empezar este proceso, basándonos en las declaraciones de impuestos, lo que probablemente íbamos a encontrar aquí”, dijo Arnold a KPCW en una entrevista. “Seguimos pelando cada nuevo documento, más y más capas de la cebolla se siguen desprendiendo, y sigues encontrando más y más cosas”.

Su denuncia actualizada establece que los registros que el club ha proporcionado hasta ahora muestran transacciones “cuestionables”.

Estas incluyen la matrícula de una escuela secundaria privada en Connecticut, pagos a un concesionario Honda en Michigan y “un pago de $16,718 a Diasti Stables, una granja ecuestre de lujo privada en Florida”.

La demanda también dice que Prucka se reembolsó a sí mismo más de $611,000 por gastos incurridos en nombre de PCIM “durante los últimos años”.

Park City Ice Miners está registrada como una organización 501(c)3 bajo el nombre de Asociación de Hockey Amateur de los Condados de Summit y Wasatch. En 2024 , reportó aproximadamente $491,000 en ingresos y $508,000 en gastos.

PCIM afirma que dejó de usar Venmo en julio de 2025.

Fue entonces cuando Arnold dijo que comenzó a solicitar más documentos tras escuchar las preocupaciones de dos miembros de la junta y revisar el formulario 990 disponible al público.

En agosto, la demanda de Arnold alega que a su hijo se le bloqueó la posibilidad de jugar en el equipo de hockey de nivel A para el cual había hecho pruebas con éxito meses antes. Luego, afirma que se le prohibió jugar en un equipo de nivel A de mayor edad.

El club de hockey ha expulsado al Arnold mayor como miembro, pero afirma que eso no afecta la participación de su cónyuge o sus hijos en el club. Sin embargo, sí afecta a qué documentos financieros tiene derecho a revisar.

Los abogados de la junta de PCIM declararon en una carta de expulsión del 12 de diciembre, incluida en los documentos judiciales, que “las repetidas afirmaciones de represalias del Sr. Arnold son infundadas y no tienen relevancia con su expulsión”.

En su lugar, dijeron que fueron los “repetidos intentos del Sr. Arnold de causar daño a PCIM a través de sus diversas comunicaciones” lo que llevó a ello.

Arnold solicita un juicio por jurado en el Tribunal del Tercer Distrito y el pago de honorarios de abogados y daños relacionados con su expulsión. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio.

Dijo a KPCW que la División de Protección al Consumidor de Utah está investigando sus alegaciones. La solicitud de registros públicos de KPCW para confirmar dicha investigación aún no ha sido respondida.

Artículo traducido por Connor Hollison