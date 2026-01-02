Se buscan voluntarios en Wasatch Back para ayudar a rastrear a la población sin hogar

El recuento anual de Utah en un momento dado ofrece una instantánea de la falta de hogar en el estado. Contabiliza a las personas sin hogar con y sin refugio, incluyendo a aquellas en albergues de emergencia o viviendas de transición.

El recuento de 2026 se llevará a cabo cada mañana del 29 al 31 de enero.

Amanda Christensen ayuda a organizar el recuento en el Wasatch Front. Explicó que este evento anual ayuda al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano a acceder a fondos federales.

“Además, realmente ayuda a guiar nuestra planificación y servicios locales, e incluso las decisiones políticas, porque nos ayuda a comprender a las personas que están experimentando la falta de hogar”, comentó el miércoles en el programa “Local News Hour” de KPCW .

Esto se debe a que una encuesta que pregunta a las personas sobre sus necesidades forma parte del recuento. Christensen señaló que esas preguntas muestran tendencias a lo largo del tiempo para que los legisladores y las organizaciones sin fines de lucro puedan abordar mejor el problema.

Heather Hogue, quien dirige el recuento en el Wasatch Back, dijo que aún se necesitan cerca de dos docenas de voluntarios.

Hogue mencionó que el recuento en el Wasatch Back se ve diferente al del Valle de Salt Lake, donde es más fácil encontrar a las personas.

“Es difícil encontrar a personas que están acampando o durmiendo a la intemperie en los condados de Summit y Wasatch”, dijo. “La gente es bastante autosuficiente, y si se han resguardado para el invierno, puede ser un poco difícil encontrarlos. Por ello, buscamos apoyo público adicional para ayudarnos a localizar a las personas que lo necesitan”.

Esto significa que el recuento del Wasatch Back implica revisar los "puntos críticos": lugares identificados por los servicios de emergencia y agencias de servicios como sitios donde hay personas que necesitan refugio.

Hogue también destacó que hay dos grupos demográficos en aumento en el Wasatch Back que experimentan la falta de hogar: personas mayores con ingresos fijos y personas que tienen trabajo pero que están sin hogar por primera vez.

Christensen afirmó que muchos enfrentan una crisis de vivienda y espera que el recuento muestre otro aumento en la población sin hogar de Utah.

“Estamos en una situación en la que realmente necesitamos enfocarnos en la vivienda asequible e incrementar los ingresos de las personas para que puedan mantenerse a flote y conservar su hogar”, señaló.

Durante el recuento, los voluntarios entregarán calentadores de manos, calcetines, abrigos y otras donaciones para apoyar a quienes lo necesiten.

Los interesados en participar como voluntarios pueden asistir a una capacitación el 26 de enero.

Para ser voluntario en el recuento del Wasatch Back, haga clic aquí . Para ser voluntario en el Valle de Salt Lake, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison