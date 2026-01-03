Mientras los casos de gripe aumentan en el Wasatch Back, los expertos en salud fomentan medidas preventivas

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos de influenza están aumentando en todo el país más rápido que en años anteriores.

Utah no es la excepción. En lo que va de esta temporada de gripe, alrededor de 700 habitantes de Utah han sido hospitalizados debido al virus. Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado muestran que esta es la tasa de hospitalización más alta en más de cinco años.

La directora del Departamento de Salud del Condado de Wasatch, Jonelle Fitzgerald, señaló que algunos residentes del Wasatch Back están incluidos en esa cifra.

"Lo que estamos viendo en este momento es una gran cantidad de influenza", comentó el 2 de enero en el programa "Local News Hour" de KPCW. "También estamos viendo eso en el condado de Wasatch, con la gran afluencia en nuestra atención de urgencias y en la sala de emergencias del Hospital de Heber Valley; hay mucha enfermedad circulando".

De acuerdo con los datos estatales, los casos de gripe representaron aproximadamente el 11% de las visitas a la sala de emergencias en el condado de Wasatch durante la semana que terminó el 28 de diciembre de 2025. En el condado de Summit, la cifra fue un poco más baja: alrededor del 7% de las visitas a emergencias.

Una nueva cepa de gripe que se propaga rápidamente, conocida como el sublinaje K, parece ser la principal culpable del alto número de casos este año. Fitzgerald explicó que la vacuna de este año se formuló antes de que surgiera esa variante, por lo que la inyección no es tan eficaz para prevenir la enfermedad este invierno.

No obstante, afirmó que es mejor estar vacunado.

"Básicamente, vacunarse contra la gripe convertiría una enfermedad por influenza que podría ser increíblemente grave en algo un poco más leve", dijo. "Por lo tanto, aunque el sublinaje K se ve menos afectado o está menos protegido por la vacuna, esta sigue reduciendo la gravedad de la enfermedad y vemos menos hospitalizaciones".

Las personas mayores de 65 años, los niños menores de cinco, las personas embarazadas y aquellas con ciertas afecciones preexistentes son las más vulnerables a la gripe.

Fitzgerald mencionó que aún no es demasiado tarde para que los residentes locales se vacunen.

"No es divertido tener gripe y queremos mantenerla alejada tanto como sea posible", dijo. "Pero también siempre es bueno que no nos dé de forma tan fuerte o tan grave como podría darnos".

Asimismo, alentó a las personas a quedarse en casa si presentan síntomas y a no enviar a los niños enfermos a la escuela.

Según los CDC , las personas también pueden lavarse las manos regularmente, cubrirse al toser o estornudar y considerar el uso de mascarillas en lugares concurridos para ayudar a prevenir la propagación de la gripe.

Artículo traducido por Connor Hollison